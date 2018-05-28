飼養紅龍魚當寵物 成全家子孫三代最愛

2018年05月28日 16:50 中時 楊樹煌

▲鄭家的紅龍魚在主人抓魚來餵食時，會向主人搖頭擺尾示好。（楊樹煌攝）

▲鄭世遠家飼養的紅龍魚，因與全家互動良好，已成鄭家子孫三代最愛，並為家中增添無限樂趣。（楊樹煌攝）

埔里鎮前省議員鄭文鍵家中，10年前開始飼養至今的紅龍魚，不僅被當為寵物般的呵護，因該魚似通人性，會和家人互動，已成為鄭家重要的一份子，並是鄭家子孫三代的最愛。

紅龍魚是淡水觀賞魚中價格最昂貴的品種，受中華龍文化影響，龍魚一直被視為是吉祥的化身，有招財進寶之意，並被認為可旺家、鎮宅、避邪的風水魚，因而鄭家也不惜斥資買回飼養。

鄭前省議員的二公子鄭世遠透露，家中客廳這條俗稱「一號龍」的紅龍魚，是10年前經他和妻子跑遍南北各地，最後在台中潭子發現這條他們覺得非常投緣的紅龍魚，當時以10萬元價格將牠買回來。

剛買回來時，身長約25公分，紅龍吉祥色澤及悠雅游姿，加上閃閃發亮的靚麗大鱗片，讓人觀賞後就會心曠神怡，並給人有高貴之感，因而被家人視如至寶，每天都會爭先恐後的搶著餵食，並與牠互動。

鄭世遠也指出，因紅龍魚屬肉食性動物，愛食小紅蝦、青蛙、泥鰍、小金魚及小鱉魚等活體動物，家人常會因而全家總動員，專程跑至溪畔為其找尋食物，有時還會為如何換水？要餵食什麼，彼此討論，增進家人互動話題，也讓全家和樂融融，。

更有趣的是，這條紅龍魚略通人性，每當要餵食時，牠總會親善的游來，搖頭擺尾，似是表達感謝；要換水時，手伸進去水缸，牠不會閃躲，反會游來與人撒嬌似的磨擦互動，讓人為其按摩；鄭世遠還指出，多年前，有次被女兒罵牠不聽話、好醜，竟然牠還會生氣，儘管水缸加蓋，牠還是彈跳出來，讓家人感到不可思議。

這條飼養多年的紅龍魚，因與家人建立了感情，已成為鄭家重要一份子，家人沒事就會逗牠，與牠互動，尤其長年居住國外的鄭前省議員，每當由海南回來，最重要的事就是坐在魚缸前，對著紅龍凝視，欣賞牠優雅的游姿，且會對牠竊竊私語，增添家中無限樂趣。

(中時 )