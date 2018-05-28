向華強夫婦為他專程來台！蕭敬騰甜喊爸媽

2018年05月28日 16:43 中時 尤嬿妮

蕭敬騰（老蕭）的「娛樂先生」演唱會昨辦慶功宴，曾國城夫婦、香港電影大亨向華強（龍五）與老婆陳嵐（向太） 及小禎、佩甄等人出席，向太難得現身台灣公開場合，對媒體詢問有問必答， 向太此行來台3天，是特地跟老公來聽老蕭演唱會的，兩人最喜歡聽〈新不了情〉，向太率直笑說：「聽到這首歌時，我心想『唉啊我真笨！沒把台（主演電影《新不了情》 的）袁詠琳跟劉青雲通通帶來塞上台稱！」想給乾兒子驚喜。

她透露5年前邀老蕭出席香港慈善晚宴，因當天正是向華強66歲生日，發現老蕭與她的親生兒子長得很像，覺得投緣而認老蕭當乾兒子。向太表示想投資電影，且打算找老蕭擔任男主角，「正在幫他想劇本，什麼角色都可以」，笑說老蕭有很多乾爹乾媽，自己曾因此吃醋，對老蕭的其他乾媽說：「老蕭叫你乾媽，他叫我親媽。」老蕭也親暱稱向華強為「爸爸」；問向太是否希望老蕭在香港置產、就近陪伴，她笑回：「香港（房子）太貴，他不用買啦，我家有一棟給他住。」

老蕭第二場演出邀林宥嘉擔任嘉賓，當時在台上透露原打算也找楊宗緯，慶功宴上被問此事，老蕭說：「我想三個人一起，他（楊宗緯）是個特別的人，我覺得有一天我們一定要合作，這是我的夢想、我的希望，但哪天（實現）我不知道。」他透露10年來因工作跟楊宗緯碰面約僅10次，每次都僅點頭打招呼，也沒留對方的聯絡方式，追問老蕭為何不主動加對方微信？老蕭說：「因為他是一個很特別的人，每個人都要有分寸，應該做什麼事才做。」

他台北場門票一票難求，歌迷期待日後有機會再加場，老蕭表示主要是小巨蛋檔期問題：「有時間我會加，這次我本來是留了2個星期的時間，但沒拿到小巨蛋（檔期）。」也表示有機會將此套巡演移師高雄開唱，「有在計劃」！

(中時 )