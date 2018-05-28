全國技能賽分區賽 員林農工穿金戴銀

員林農工柯程祐（左起）、張駿曜、陳宥亦參加全國技能賽分區賽穿金又戴銀。（鐘武達攝）

友善列印
中時
員林農工柯程祐（左起）、張駿曜、陳宥亦參加全國技能賽分區賽穿金又戴銀，校長林玉芬稱讚他們是真實力。（鐘武達攝）

員林農工機械科學生柯程祐、園藝科的張駿曜與陳宥亦參加全國技能競賽分區賽，分別抱回工業機械修護職類金牌與造園景觀職類2面銀牌，校長林玉芬說，今年是世界技能競賽國手選拔年，為此這次分區賽激烈無比，學生們可以脫穎而出，靠的都是真實力。

獲得工業機械修護職類競賽金牌的柯程祐，父母經營小吃攤專賣東山鴨頭，但是他對吃沒有太大的興趣，反而愛玩積木與模型，從國中就立志要往機械的方向走。

林玉芬說，程祐在1年級時就入選參加全國技能競賽，初試啼聲得到第4名，而他堅持精進，目前已經考取2張乙級、6張丙級證照，且獲推甄錄取國立大學，今年再度挑戰技能競賽，不僅抱得金牌，還將在8月參加全國賽挑戰國手資格。

園藝科2年級的張駿曜與陳宥亦，是在造園景觀職類聯手鍍銀，駿曜負責紅磚與石板，宥亦則負責花崗石與木作。陳宥亦說，比賽時一度小緊張，開始就將木頭栽切短了9公分，還好，兩人臨危不亂機警補救，最後完成的作品也獲得裁判的肯定。

張駿曜說，家住彰化市的透天厝沒有太大的空間，所以還利用自家頂樓練習造景，也打造了1座「空中庭園」。來自埔鹽鄉的陳宥亦，父母親專門栽種園藝種苗，對於造景園藝並不陌生，兩人有志一同說，明年一定要再挑戰，誓言也要得金牌。

(中時 )

飼養紅龍魚當寵物 成全家子孫三… 「體味重」是因濕氣無法排出！２…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。