「體味重」是因濕氣無法排出！２種情況有解

2018年05月28日 16:50 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

問：我兒子國二，身材肥壯，愛運動，但只要一出汗，身上就會發出濃濃的鐵鏽味，因此常受同學排擠與訕笑，老師也無法處理。我曾帶兒子就醫，但醫生說不需給藥。

上學期游泳課因同學言語霸凌，說他會污染水質等等，他自己就抗拒，不敢下水……

請問醫師：如何幫他減輕體味？有什麼特別的清潔用品可達到效果？有沒有副作用？過了青春期情況會好嗎？

答：中國醫藥大學附設醫院台北分院皮膚科兼任主治醫師 張少平/台北市立中醫醫院中醫師 廖麗蘭

民眾夏天最無法忍受的臭味排行榜，第一名是狐臭，第二名是汗臭，第三名是腳臭。體味的確困擾人又無法治療，因為真的沒有很好的藥物可改變味道。

首先你要釐清是腋下多汗還是狐臭。腋下多汗的特徵是汗水淡、清澈，且沒有特殊味道。狐臭的人通常會在衣服留下黃色黏稠的汗漬，帶點咖哩的味道，有家族遺傳，而且耳道多是濕黏的。

大量流汗的人，請他在學校用濕毛巾擦拭，最好能沖個澡，換上乾淨衣物。夏天常洗澡，並剃掉腋毛，減少細菌繁殖，降低體味。若沒有體臭，單純買止汗劑就可以，主成分是鋁鹽化合物可以收歛毛孔。

有體臭的人可使用止汗劑與體香劑的複合產品，有殺菌配方抑制體表細菌孳生，達到降低汗臭味的效果。並少吃大蒜、洋葱、韭菜等重口味的食材及魚、肉。

青春期受荷爾蒙影響氣味最濃烈，過了這段期間會慢慢較少，但要一直到五、六十歲，腺體逐漸萎縮之後，才會味道稀薄。也可用外科手術除狐臭。

中醫觀點，體味肇因於濕氣無法順利排出。有兩種情況：

1.脾胃虛

直接在腋下塗抹生薑片除臭，或把桂枝、肉桂煎煮的草水拿來擦拭或泡澡。

少吃寒性食物如西瓜、冰品、奇異果、哈密瓜、生菜沙拉和火龍果。多吃溫性食物如山藥、蓮子。

2.身體熱氣重

茶葉水擦身。少吃煎、烤、油炸食物，葷食與沙茶、辣椒。多喝利水食物如空心菜、莧菜、冬瓜、油菜、芹菜、綠豆和浮小麥。

(中時電子報)