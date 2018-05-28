大雅壩仔藝術童玩節 巨無霸彈珠檯亮相

巨型彈珠檯長5公尺、寬2.1公尺、高1.5公尺，由童玩專家張樸勻打造。（王文吉攝）

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巨型彈珠檯將於壩仔藝術童玩節當天開放民眾體驗。（王文吉攝）
74歲賴三義（左）練就打陀螺絕活，還因此考上街頭藝人。（王文吉攝）
賴三義擲出陀螺，沿繩索精準爬上台，博得滿堂采。（王文吉攝）

「懷念古早味」2018壩仔藝術童玩節將於6月2日在大雅公園舉辦，主辦單位特以農村童玩情境為主軸，打造巨型彈珠檯，開放民眾體驗。區長林華彬表示，大雅原舊稱的「壩仔」，透過體驗遊戲讓大家認識大雅，活動當天除展示30顆大雅區各校彩繪陀螺並開放票選外，並有精湛陀螺秀及中、小學表演團隊演出。

童玩專家張樸勻打造巨型彈珠檯，長5公尺、寬2.1公尺、高1.5公尺，連彈珠也改用撞球替代。區長林華彬表示，壩仔藝術童玩節已邁入第5年，今年移師大雅公園，除舞台背景搭建立體古蹟背板，攤位更呈現「柑仔店」街景，並請來街頭藝人賴三義表演精湛陀螺秀。

賴三義原本從事珠寶盒加工，65歲退休後，練就獨門「陀螺搭雲霄飛車」，還可手腳併用打12顆、兩手打6顆陀螺，他並精熟滾鐵圈、踩高蹺等各式童玩，7年前考上街頭藝人。賴三義說，有次他帶外孫在科博館外的廣場打陀螺，吸引大批親子駐足觀賞，他從此找到退休生活的方向，打陀螺自娛娛人，退休生活不無聊。

(中時 )

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