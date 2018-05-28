行駛國道突然減速 三寶駕車遭大貨車撞飛百公尺

2018年05月28日 17:14 中時 謝瓊雲

後方營大貨車的車頭在高速撞擊下也撞凹變形。（謝瓊雲翻攝）

黑色小轎車車尾嚴重凹陷毀損。（謝瓊雲翻攝）

小轎車高速行駛在國道中線驟然減速，害後方未保持車距的大貨車迎頭撞上，國道警方將對兩駕駛開罰。（謝瓊雲翻攝）

行駛國道中線突然減速 小客車遭後方大貨車撞飛百公尺

當牛頭三寶遇上豆腐！一輛黑色自小客車23日大清早行經國道三號北上和美路段時，疑似因來不及切出外線怕錯過交流道，竟突然煞車、驟然減速，導致大貨車反應不及直接追撞，撞擊力道讓小轎車加速往前彈飛近百公尺才停下，幸好並未再發生碰撞，雙方車上亦無人受傷，國道警方將再審視影片資料，若有違法將依法開罰。

大貨車上的行車紀錄器完整錄下追撞當時的情況，影片被貼上網路社群後，危險駕駛的誇張行徑引發不少網友熱議，直批前方轎車車主「三寶你哪來的勇氣煞車」、「車上沒選配後照鏡嗎？」

國道七隊組長許世儒表示，國道警方23日早上7點20分接獲報案，由60歲張男駕駛的黑色自小客車，原本行駛在中線車道，突然被遭後方30歲劉男駕駛的營大貨車追撞上，小客車後車尾與大貨車車頭都受損、變形凹陷，但所幸當時雙方都有繫上安全帶，車輛也未在偏移與兩側高速行駛車輛碰撞，未造成人員傷亡。

後方大貨車駕駛劉男向警方供稱，當時以大約時速100公里行駛在中線車道，前方黑色小轎車卻突然時速驟降，當時右側有砂石車、左側又有小轎車，他無處可閃躲，只能趕緊踩煞車，卻還是停不下來直接撞上；他也抱怨當時小轎車前方沒有任何障礙物，高速行駛在中線道卻突然無預警急煞，讓開在後方的車輛反應不及，根本是危險駕駛，痛批「實在太誇張！」。

許世儒指出，經同仁詳細檢視影像，初判疑因小轎車驟然減速，後車又未保持足夠安全車距、未注意前方狀況導致碰撞，將依道路交通管理處罰條例對驟然減速的小轎車開罰，將處6千元到24000元罰鍰；後方大車未保持安全距離，也將處3千元到6千元罰鍰。

他說，今年1月統計至今，該路段就有20件車禍，大多是未保持安全距離或為了下交流道驟然減速導致；呼籲駕駛準備下交流道前，務必先看清路況再變換車道至外側、逐漸減速依序下交流道，後方車輛也應與前車保持安全距離，才不會應變不及。

(中時 )