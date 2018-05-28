深夜騎機車卻兩腿開開 原來是偷了3顆大西瓜

郭姓男子偷竊西瓜栽進護瓜警網。（陳慶居翻攝）

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程姓男子在超商行竊飲料，冒妹夫身分被識破「四條通」身分。（陳慶居翻攝）

苗栗縣竹南警分局實施「護瓜專案」勤務奏效，警網深夜時段見郭姓男子騎機車卻雙腿張開，攔截盤查發現踏板和置物箱放了3顆西瓜，郭男坦承在後龍偷來的。竹南警方另查獲正在超商偷飲料的程姓男子，他熟背個資冒充妹夫身分仍被識破，更查出他涉4件竊盜案通緝。

警方表示，目前正值後龍西瓜成熟收成的季節，67歲的郭姓於27日深夜23時許，騎車經過後龍鎮南龍里一帶時，執行護瓜專案的警網正好路過，見他雙腿開開行跡怪異，上前關心詢問。

郭男見警盤查自知犯行難逃，坦承置於機車腳踏板及置物箱的3顆大西瓜，全都是路過後龍大山里西瓜田時竊取而來，想帶回家與太太和孫子分享，警方以現行犯逮捕郭男，並帶回派出所偵辦，訊後依竊盜罪嫌移送檢方偵辦，宣示打擊犯罪決心。

另名35歲的程姓男子，日前在竹南轄區超商竊取飲料，警方據報到場處理，程男從容自在報出身分證字號和出生年月日，本以為暪過警方了，暗自竊喜。

然眼尖的警網懷疑其中有蹊蹺，進一步追查比對後，發現他真正身分是設籍北市的程男，背負一長串竊盜前科，自2014年以來先後遭到新北、新竹、士林地檢及士林地院通緝，是個「四條通」通緝犯，還冒名妹夫身分應訊，竊盜罪嫌之外，多吃上偽造文書官司。

(中時 )

行駛國道突然減速 三寶駕車遭大… 大嬸很會拒酒測 鬼哭狼嚎到假睫…

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