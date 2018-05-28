價格腰斬！土耳其考慮買俄Su-57取代美F-35

一架美國空軍F-35戰機。(圖/美國空軍)

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中時電子報

儘管土耳其和俄羅斯基本上已經走完購買S-400防空系統的程序，但是美國還是企圖不斷從中阻擾，先前美國官員傳出可能禁售F-35給土耳其。土耳其一開始說如果不賣，就要報復美國。但現在有土耳其專家認為，乾脆轉向俄羅斯，購買價格便宜將近一半的Su-57戰機，來取代美國的F-35。

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儘管這項消息尚未得到官方證實，但也有可能是土耳其當局因不滿美國禁售F-35，因此刻意透過媒體放話表明立場，土耳其還是有可能選擇其他戰機，不見得一定要購買F-35。和先前嗆聲報復的強硬態度有所不同。

根據《俄羅斯衛星網》(Sputnik News)和塔斯社(Tass)引述土耳其當地媒體報導說，萬一美國拒絕出售F-35戰機給土國的話，安卡拉現在考慮以購買售價只要F-35一半的俄羅斯Su-57戰機，來取代原本的購買方案。

但是，當地報紙說，這並不代表土耳其打算放棄購買美國戰機的權利。首批F-35戰機預計將在6月開始進行交付。

消息沒有提供細節，因此不知道這項替代方案究竟已經討論到什麼程度，但是土耳其認為Su-57的售價只要F-35戰機將近一半，價格相當便宜，不失為一個很好的替代方案。

截至目前為止，安卡拉當局並未對此做出正式評論。

(中時電子報)

文章來源：Turkey looking at buying Russian Su-57 fighter jets instead of US’ F-35’s — media

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