大嬸很會拒酒測 鬼哭狼嚎到假睫毛都掉了

蔡女酒後騎車返家，因搖晃過大，被執勤員警發現有異攔查。（馮惠宜翻攝）

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員警攔下蔡女後欲酒測，蔡女驚覺事情不對，崩潰大哭向員警求饒。（馮惠宜翻攝）

45歲蔡姓女子先先前就曾因酒駕被警抓，近日又在酒後騎乘機車，因騎車搖晃太大而遭警攔查，求警放過不成，竟然崩潰大哭，在派出所哭鬧了近半小時，醉態百出，讓員警哭笑不得。

台中市警察局第三分局合作派出所日前深夜在東區精武路與進德路口執行取締勤務，發現蔡姓女子騎乘機車搖搖晃晃，員警察覺有異，上前予以攔查，員警一靠近蔡女，便聞到其身上散發出濃濃酒味，原來蔡女於上路前曾飲用3瓶啤酒，警請其配合酒測，蔡女驚覺事情不對，嚇得眼淚直流，連忙向員警求情：「警察先生～不要抓我啦！」

然而員警不為所動，依法告知其相關權利，蔡女見狀，激動大喊：「不要這樣子對我～」，最後蔡女擔心自己酒測值超過法定標準值，選擇拒測。

隨後蔡女與員警一同返回派出所完成後續程序，蔡女不知是難過酒後駕車被警抓，還是因心痛要被罰9萬元，坐在沙發上哭得不能自我，不停發出「嗚～嗚～嗚～」的哭聲，激動之際，不僅用手猛搥派出所的沙發，就連自己的手機也不放過，又哭又鬧持續將近30分鐘，哭到假睫毛飛走都不知道。

最後員警告知蔡女須將其機車查扣，蔡女還反問警:「那不能騎摩托車嗎？」、「那我怎麼騎摩托車回家？」對於自己酒後駕車的行為毫無悔改之意，讓員警直搖頭。

(中時 )

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