債務糾紛釀殺機 6旬男談判不成砍傷2人

2018年05月28日 17:44 中時 張穎齊

秦姓嫌犯因與簡男有債務糾紛，導致簡男的頸部被砍出13公分的刀傷，血流如注，衣服也沾滿血跡，被送往衛生福利部基隆醫院救治。（張穎齊翻攝）

秦姓嫌犯因與簡男有債務糾紛，導致簡的陳姓友人胸口被刀砍傷，後送往衛生福利部基隆醫院救治。（張穎齊翻攝）

秦姓嫌犯與簡男相約在壽山路上的咖啡廳談判，但卻因談不攏而引爆殺機，地上血跡斑斑。（張穎齊攝）

談不攏就砍人！基隆市1名秦姓男子（60歲）因為與簡姓男子（38歲）有債務糾紛，雙方於今（28）日下午2時許，相約位在壽山路上的咖啡廳內談判，但卻因為談不攏而發生爭執，秦男拿出預藏的2把刀朝簡男與簡的陳姓友人（40歲）砍過去，造成簡頸部13公分刀傷、陳胸口刀傷，2人目前正在急救中，秦也被警方當場逮捕歸案。

警方表示，秦與簡之間有債務問題，雙方相約在中正公園遊客服務中心附近的咖啡廳談判，簡則帶上了陳男一同前往，雙方相談一陣子後，卻談判破裂，引發口角，秦盛怒之下拿出預藏的1把水果刀及1把小型西瓜刀朝2人砍過去。

簡男的頸部當下被秦男砍出了約13公分的刀傷，當場血流如注，傷勢較為嚴重，而陳男也在一旁被波及，胸口也被刀砍傷，警方獲報後迅速到場逮人，簡與陳2人被緊急送往衛生福利部基隆醫院急救，而秦則拿著西瓜刀在現場與警方對峙將近半小時。

「不要靠過來！」秦男在與警方的對峙過程中，還拿著西瓜刀放在自己頸部間，試圖自裁，手上也有些許刀傷，但在警方好言相勸之下，才終於棄刀歸案，而秦男經訊問後，也被依殺人未遂罪移送基隆地檢署偵辦。

另外，簡與陳2人則尚在治療中，2人所幸尚有意識、無大礙，至於是因為什麼樣的債務糾紛而引爆殺機，警方則表示，還要再進一步調查。

(中時 )