柳營工業區滯洪池太陽能發電設施啟用　全台工業區最大

台南市政府在柳營工業區內2處滯洪池打造浮動式太陽能發電系統，裝置總容量近4.5MW，年發電量620萬度，設備規模也是目前全台工業區中最大。（台南市經濟發展局提供）

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台南市政府盤點工業區內滯洪池，在永康科技園區、柳營科技工業區及樹谷園區3處滯洪池建置太陽能發電設施，3區裝置總容量約9.89MW，未來全數運轉發電，將相當於20座台南公園的年減碳量。（台南市經濟發展局提供）

台南市柳營科技工業區南、北兩側滯洪池的浮動式太陽能發電系統建置完成，5月正式啟用發電，裝置容量近4.5MW，預計年發電量為620萬度，相當於1700個家庭的年用電量，是全台工業區中規模最大的太陽能發電系統。

南市自2011年開始推動陽光電城計畫，要達成低碳成城市目標，蔡政府上台後更積極發展綠能發電，南市經發局盤點區內工業區滯洪池，與業者合作，在與永康科技園區、柳營科技工業區及樹谷園區3處滯洪池設置太陽能設施，前2處已運轉，樹谷園區將在年底完成，裝置容量共9.89MW。

柳營科技工業園區滯洪池占地10.6公頃，根據相關規定可設置50%至70%面積的太陽能發電設施，去年8月公告招標，11月與業者締約，為不影響滯洪池原有功能，採用專業浮筒與兼具抗濕、抗寒害的高效能模組並全程以自然工法施作，使用1萬3608片太陽能板，在水面打造出2.1公頃的浮動式太陽能發電設備。

經發局長殷世熙表示，柳科滯洪池發電系統每年可產電620萬度，減碳量3280噸，相當於10座台南公園的年減碳量，也為市府增加420萬資金收入，目前是全台工業區中規模最大，但樹谷園區裝置量5.4MW，年底建置完成後，將取代柳科成為新的第一，對綠能發電助益頗大。

(中時 )

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