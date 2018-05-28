林濁水：年輕人對小英極度疏離 怵目驚心！

蔡英文總統。(本報系資料照片)

友善列印
中時電子報

媒體5月最新民調指出，由於柯綠分手、拔管爭議、布吉納法索斷交風暴3大事件交擊下，藍綠白的政治領袖蔡英文、賴淸德、柯文哲、朱立倫，正面評價全面下挫。前民進黨立委林濁水直指，年輕人對蔡英文的極度疏離，更讓人怵目驚心！在20～29歲這個族群，對小英的信任度，已從40.6%崩潰到剩18.6%。

民調顯示，國民黨、民進黨兩大黨，雖民眾反感度略減，但好感度也下降了。林濁水表示，台灣的民眾沒有選擇地對所有政治領袖、政黨正面評價全面下挫，實在令人驚心。

林濁水點出，在幾個特別傾向認同柯P的族群上，蔡英文、賴淸德、民進黨的正面評價，都出現劇烈崩跌。例如小英的信任度，在20～29歲這個族群，從40.6%崩潰到剩18.6%；在大學以上學歷則從35.9%掉到25.7%；中立民眾也從28.3%跌到18.4%，跌幅都非常可怕。其中年輕人的對小英的極度疏離，更是怵目驚心！

林濁水指出，美麗島電子報的數據再搭配各地區民調，可看出北市白綠之爭已產生強烈的外溢效應，在北市以外地區，小英受的傷反而比在北市嚴重，尤其是在民進黨的大本營南部，像雲嘉南，她的信任指數就掉了5.1%，高屏也掉了6.8%。

(中時電子報)

文章來源：林濁水臉書

陳景峻缺席總質詢 柯：壓力很大 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。