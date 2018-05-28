林濁水：年輕人對小英極度疏離 怵目驚心！

2018年05月28日 17:39 中時電子報 黃麗蓉

媒體5月最新民調指出，由於柯綠分手、拔管爭議、布吉納法索斷交風暴3大事件交擊下，藍綠白的政治領袖蔡英文、賴淸德、柯文哲、朱立倫，正面評價全面下挫。前民進黨立委林濁水直指，年輕人對蔡英文的極度疏離，更讓人怵目驚心！在20～29歲這個族群，對小英的信任度，已從40.6%崩潰到剩18.6%。

民調顯示，國民黨、民進黨兩大黨，雖民眾反感度略減，但好感度也下降了。林濁水表示，台灣的民眾沒有選擇地對所有政治領袖、政黨正面評價全面下挫，實在令人驚心。

林濁水點出，在幾個特別傾向認同柯P的族群上，蔡英文、賴淸德、民進黨的正面評價，都出現劇烈崩跌。例如小英的信任度，在20～29歲這個族群，從40.6%崩潰到剩18.6%；在大學以上學歷則從35.9%掉到25.7%；中立民眾也從28.3%跌到18.4%，跌幅都非常可怕。其中年輕人的對小英的極度疏離，更是怵目驚心！

林濁水指出，美麗島電子報的數據再搭配各地區民調，可看出北市白綠之爭已產生強烈的外溢效應，在北市以外地區，小英受的傷反而比在北市嚴重，尤其是在民進黨的大本營南部，像雲嘉南，她的信任指數就掉了5.1%，高屏也掉了6.8%。

(中時電子報)