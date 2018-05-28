男子連砸13車窗　超商喝霸王飲料砸店報警遭逮

2018年05月28日 17:48 中時 黃國峰

台中陳姓男子，日前凌晨因為心情不好竟持板手連砸13輛汽車的玻璃，砸累了到超商拿飲料不付錢，店員報警，陳男心生不滿，再將手中板手砸向店家玻璃門，警方在附近逮補43歲陳男，全案依毀損及竊盜罪移送法辦。

陳男供稱心情不好，持板手連砸13輛汽車，比對板手與車窗玻璃碎裂處，確實相符。（黃國峰翻攝）

陳男承認心情不好，持板手連砸13輛汽車。（黃國峰翻攝）

中市警局第四分局南屯派出所警員黃姚敦賓、蕭堅志，日前凌晨5點接獲報案，指南屯區黎明路某便利超商有男子喝飲料不付錢，店員稱該男子凌晨0時就已先拿了一罐沙士沒付錢，凌晨4點竟又出現店內再拿了一罐飲料，還是不付錢，店員制止並報警，男子心生不滿，竟將手中板手向超商玻璃砸去，造成玻璃破裂後，揚長而去。

員警擔心該男子會回來報復，於附近巡邏，10分鐘後員警在超商對面的巷子深入100公尺處，發現43歲陳男，特徵與疑犯相符，經店員指認無誤後，將陳男依觸犯竊盜罪帶返所偵辦。

沒想到偵辦過程中，有民眾報案其車窗遭人砸破，員警到場發現有13輛汽車車窗遭人砸破，經調閱監視器發現，該砸窗人跟所內的陳男相符。陳男自知難討法網，承認因為心情不好，騎腳踏車在新鎮和路附近閒晃，見地上有板手就撿起來，對著路邊汽車狂砸，砸累了就到超商拿飲料喝，因為店員報警，才氣到把手上的板手往玻璃門砸過去，全案依觸犯毀損案、竊盜案移送台中地檢署偵辦。

(中時 )