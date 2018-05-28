《中時晚間快報》分屍女友後自殺 留衛生紙遺書

2018年05月28日 17:51 中時電子報 綜合報導

◎分屍女友後自殺 留衛生紙遺書

將27歲黃姓女子殺害支解棄屍的28歲朱姓男子，在新北市新莊區長青路公園上吊自殺，警方從他的隨身背包尋獲數張書寫在衛生紙上的遺書，他自承精神上有嚴重問題，家屬也表示朱男情緒容易爆衝，他要左轉，就不行叫他右轉。

◎台布斷交前小英賣荔枝 外交部回報時間講不清

我與布吉納法索斷交當天，蔡英文總統與總統府祕書長陳菊卻在臉書上直播賣玉荷包。藍綠立委今質疑，外交部長吳釗燮或國安團隊是否向蔡總統報告。吳釗燮表示，府方活動情況不清楚，但他有向總統電話報告，但「忘掉幾點！」

◎川普讚北韓有潛力 美朝特使板門店會談

言行反覆無常的美國總統川普3天前才致函北韓領導人金正恩，宣布下月「川金會」取消，27日卻又推文讚揚北韓深具潛力，還證實美國和北韓官員在板門店會談，為戲劇性復活的「川金會」鋪路。

◎喪屍、狼人、都市傳說 台北電影節 今夏怪奇鉅獻

2018台北電影節規劃「怪奇物語」單元，融合真實瘋狂與類型奇想，嚴選9部怪誕、奇幻的精采作品，包括賈樟柯監製、李淳主演的《海上浮城》(Dead Pigs)，艾倫佩姬主演的喪屍電影《喪屍病狂》(The Cured)、台灣觀眾熟悉的日導白石和彌新作《孤狼之血》(The Blood of Wolves)，《迴紋跳針跳針》導演池田曉新作《白日夢遊夢遊如來賀》(Ambiguous Places)、宛如校園版的《瞞天過海》的《美國動物》(American Animals)等，絕對值得影迷一網打盡！2018台北電影節套票首賣暨選片指南將於6月3日下午一點於臺北文創大樓6樓舉辦，邀請影迷共同追逐夏日電影夢！

(中時電子報)