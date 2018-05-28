《中時晚間快報》分屍女友後自殺 留衛生紙遺書

分屍女友後自殺 留衛生紙遺書

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎分屍女友後自殺 留衛生紙遺書

將27歲黃姓女子殺害支解棄屍的28歲朱姓男子，在新北市新莊區長青路公園上吊自殺，警方從他的隨身背包尋獲數張書寫在衛生紙上的遺書，他自承精神上有嚴重問題，家屬也表示朱男情緒容易爆衝，他要左轉，就不行叫他右轉。

◎台布斷交前小英賣荔枝 外交部回報時間講不清

我與布吉納法索斷交當天，蔡英文總統與總統府祕書長陳菊卻在臉書上直播賣玉荷包。藍綠立委今質疑，外交部長吳釗燮或國安團隊是否向蔡總統報告。吳釗燮表示，府方活動情況不清楚，但他有向總統電話報告，但「忘掉幾點！」

◎川普讚北韓有潛力 美朝特使板門店會談

言行反覆無常的美國總統川普3天前才致函北韓領導人金正恩，宣布下月「川金會」取消，27日卻又推文讚揚北韓深具潛力，還證實美國和北韓官員在板門店會談，為戲劇性復活的「川金會」鋪路。

◎喪屍、狼人、都市傳說 台北電影節 今夏怪奇鉅獻

2018台北電影節規劃「怪奇物語」單元，融合真實瘋狂與類型奇想，嚴選9部怪誕、奇幻的精采作品，包括賈樟柯監製、李淳主演的《海上浮城》(Dead Pigs)，艾倫佩姬主演的喪屍電影《喪屍病狂》(The Cured)、台灣觀眾熟悉的日導白石和彌新作《孤狼之血》(The Blood of Wolves)，《迴紋跳針跳針》導演池田曉新作《白日夢遊夢遊如來賀》(Ambiguous Places)、宛如校園版的《瞞天過海》的《美國動物》(American Animals)等，絕對值得影迷一網打盡！2018台北電影節套票首賣暨選片指南將於6月3日下午一點於臺北文創大樓6樓舉辦，邀請影迷共同追逐夏日電影夢！

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報
板橋分屍》疑不只分成七袋 大腿… 欠債不還酒駕遭警逮 債權人赴派…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。