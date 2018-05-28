菱形包圍沒用！印度海軍司令：美日澳不會幫忙抵禦中國

印度海軍司令蘭巴。(圖/美聯社)

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中時電子報

印度近年來多次指控中國在印度洋的具有侵略性的積極活動，甚至因此多次拉攏美日澳舉行軍演，防堵解放軍的意味濃厚。然而印度海軍司令（Sunil Lanba）蘭巴上將23日卻表示，美日澳印「菱形包圍」並沒有軍事上的意義，如果遇到印度遇到困難，美日澳只會袖手旁觀，不會幫助印度抵禦中國。

印度海軍司令蘭巴上將23日在智庫「維韋卡南達國際基金會」（Vivekananda International Foundation）舉辦的活動上，表達了對美日印澳多年來組織的「菱形包圍」策略的質疑，「如果中印有衝突，有誰會伸出援手呢？」

蘭巴認為「菱形包圍」這只是一個局限於經濟安全合作的聯盟，沒有多少軍事上的意義，他也稱美國有「不確定性」，像是在中印洞朗危機時，川普政府對此事的沉默，又或是澳洲對中國有經濟上的依賴，這些同盟國家在關鍵時都不是可靠的選擇。

蘭巴還說印度必須認知到，我們是唯一與中國接壤的國家，如果印度在北部邊界與中國發生沖衝突，美日澳不會對印度伸出援手。

「菱形包圍」是日本首相安倍晉三在2007年為期待加強海洋安全保障、遏制中國而提出，由當時的美國副總統錢尼、澳洲總理霍華德以及印度總理辛格所支持，由日本與美國夏威夷、澳洲、印度連結成菱形的「亞洲民主安全之鑽」。每年美日印聯合舉行的大規模「馬拉巴爾」（Malabar）海上聯合演習，也被認為是具有牽制海上活動日益擴大中國的意味。

(中時電子報)

文章來源：Quad Partners Will Not Defend India Against China - Indian Navy Chief

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