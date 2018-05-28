銘傳為甄選入學新生辦先鋒營

2018年05月28日 18:59 中時電子報 綜合報導

銘傳大學為了讓甄選入學錄取為大學生涯提早作準備新生不虛度光陰，特於5月26日、27日兩天舉辦4梯次的「銘傳先鋒營」，共有超過600位新新生報名參加，藉由學長姐的帶領，一窺銘傳大學各學系的奧秘。同時提供新生網路自學課程及「新鮮人完全攻略手冊」，為大學生涯提早作準備。

銘傳大學教務長遲文麗表示，已錄取的1000多位新生要一直到9月10才正式上課，長達四個月的「空閒」時間，若沒有好好規劃及運用，反而會淪為「破壞讀書氣氛」或「買便當、籌畫畢業典禮」異類。因此，該校特別規劃了「認識星空(通識)」、「資訊科技:辦公室應用」先修課程及「網路新聞學(一)」、「網路新聞學(二)」微學分課程，讓新生能夠先提早上課適應大學生活，學校也安排助教協助回答同學的疑問。而七、八月份的英檢輔導班則協助新生通過多益考試。

參與先鋒營活動的高中生熱烈提問。(銘傳大學提供)

另外，為了讓這群準銘傳人，能妥善運用時間，銘傳大學也特別編印「新鮮人完全攻略手冊」，詳列各學系新生可以預習的功課。資工系主任李開暉說，大學有許多教科書都是原文書，最好能先找些英文書籍來看看，或複習高中英文課本背背單字，不要因為不需要準備指考而作息顛倒、沈迷網路，並培養運動習慣。而微積分是所有資訊學院大一的必修課程，所以電子系主任林鈺城也說，同學應該熟讀高中數學的三角函數及微積分，以培養良好的邏輯概念，對撰寫程式會有所幫助。

會計系主任程心瑤則推薦易博士出版的「圖解會計學」，讓新生透過圖解的方式取得對會計學初步之認識，以利會計學課程之銜接。也希望新生先觀賞「誰是接班人」影片，可以提前了解審計人員的社會責任及管理、成本控制相關的基礎概念。

另外，銘傳先鋒營也透過影片、教學及闖關遊戲，認識學校的地理環境、教學設備及課程內容，與學長姐互動交換經驗，更設立新鮮人網站，讓大家交流。

由於參加的近600位新生遍及全省各地，有台東、花蓮、宜蘭、左營、屏東、雲林，彰化。銘傳特別在劍潭捷運站、捷運迴龍站、桃園火車站專車接送這些準新鮮人，同時安排了「溝通技巧」、「發現更好的自己-我的大學卓越之路」課程讓新鮮人體驗。而銘傳大學也精心安排闖關遊戲來迎接學弟妹，例如，電子系「AR互動遊戲體驗」、醫工系「腦力激盪」、犯防系「愛在心裡口難開」、金融科技學院「聲東擊西」…….等，要讓準新生們驚奇不已

(中時電子報)