金門國寶級大匠師李清海　不讓老建築倒下去

金門第3屆文化獎得主之一的李清海老師傅，一直期待將傳統技藝傳承下去。（李金生攝）

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國寶級大匠師李清海曾參與山后民俗文化村、國定古蹟瓊林宗祠群、朱子祠和燕南書院等建築或修復工程。（李金生攝）
李清海老師傅珍惜傳統建築的老原件，細心揣摩先輩匠師的「手路」技法，（李金生攝）

金門7大傳統聚落的紅磚古厝、宗祠群，在歲月的更迭下，已一棟棟相繼斑駁傾圮。從事古蹟修復50年，第3屆金門文化獎得主之一的國寶級大匠師李清海，用大半輩子的時間搶救這些烙印歷史痕跡的老建築，並應邀開班授課，希望將源自泉州「原鄉」的專業工藝，一代代的傳承下去。

今年高齡78歲，被文化部列入「台閩匠師名冊」的李清海老師傅，在20歲那一年，開始跟隨村內「和尚師」學作土木，4年後「出師」成為古寧頭傳統匠師群的一員。在做中學、學中做的學徒生活中，先後參與5間家廟和古厝建築的興建和修繕工程，期間用心學習魯班公七色曲尺法，在燕尾脊、馬背等傳統建築樣式以及清水磚、古灰窗和砌石腳等，都打下深厚基礎。

他在30歲就開起營造廠，40歲取得可競標1億元以上大型工程的甲級營造廠執照，陸續主持和參與山后民俗文化村、國定古蹟瓊林宗祠群、朱子祠和燕南書院等建築或修復工程。

在文化部和金門縣文化局的邀請下，他應聘擔任中國科技大學的「金門地區傳統建築修復技術傳承講習班（土木）高級班」特約講座，也出任文化部、金門國家公園的古蹟審查委員，參與台南、金門等縣市的古蹟審查作業，提供實務建議和指導。

幾年來，他先後傳授中科大2期24人有關屋頂、基礎和砌牆領域的工法，並在遵循古禮的拜師儀式下，收下以金門高職、金門大學和民間人士為主的學徒20人，台金兩地桃李朵朵開，讓老師傅十分開心。

另外，從小在旁耳濡目染長大的兒子李榮利、李榮興，也學得一手好技藝，如今已是金門獨當一面，帶領20多人工班的師傅外，連孫兒輩新生代也有人投入學習，克紹箕裘後繼有人，讓金門傳統建築獲得妥善維護，不至於傾倒在土石塵埃裡，獲得可期待的新血輪。

在50年的新建和修復工作中，李清海老師傅一直很重視「珍惜」2字，在拆除修復古厝或古蹟時，總是對老原件特別是精緻木雕，細心分門別類收集，藉以揣摩先輩匠師「手路」技法，再傳承給新一代參考運用。

(中時 )

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