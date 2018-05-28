先進戰機隱憂：F-35無法與傳統戰機共享訊息

美國海軍未來的2種艦載戰機，F-35C和F/A-18E ,不過兩種戰機的通訊還要再磨合。(圖/美國海軍)

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中時電子報

美國海軍決定添購並改良F/A-18E/F超級大黃蜂戰機，並且性能提升到 Block III，也就是說未來美國航空母艦上，F/A-18E這種第4代戰機，將與第5代戰機的F-35一同搭配作戰，但是F-35的信息資料鏈與F/A-18E並不相容，如何共享信息而不犧牲匿蹤性能成了問題。

軍事網(military.com)報導，波音公司週三展示了超級大黃蜂Block III的改良範圍，將會配備多種武器、先進雷達和傳感系統，更長的航程與以及更好的燃油效率。該公司特別強調，Block III並不是F-35競爭對手，而是相輔相承它意味著成為它的合作夥伴。

波音公司的大黃蜂戰機項目經理丹．吉利恩(Dan Gillian)說：「超級大黃蜂和F-35將是未來20年美國海軍的兩種前線戰鬥機。」

然而，由於通訊信統的差異，現在這兩種戰機無法在不影響F-35匿蹤的情況下進行通信。目前的通信平台是Link16，而它是比較容易暴露自身行蹤的。

波音公司進一步解釋，F-35為了確保自身匿蹤性，他們的資料傳輸系統是「多功能高級資料鏈路系統」（MADL），而其他的4代戰機用的是Link 16，兩種系統的資料還不能互相傳遞，F-35若要與其他4代戰機溝通，必須降級使用Link16才行，這就容易暴露F-35的行蹤。

現在這個問題還有賴波音公司與洛馬公司討論後才能解決，搭配協作是未來海軍空中打擊任務的關鍵核心。

波音表示，第一批的F/A-18E Block III，將會在2019年交付第一批給美國海軍，不過那還算是先導型，真正的量產是在2020年啟動，總數會達到116架，而其他500架的Block II型，會陸續返回波音工廠進行升級，大約在2024年完成。

(中時電子報)

文章來源：Advanced Super Hornet, F-35 Face Stealth Dilemma

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