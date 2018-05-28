推廣食安！中市府通過食農教育自治條例草案

2018年05月28日 18:23 中時 盧金足 、 陳世宗

台中市府市政會議28日通過《台中市食農教育自治條例》（草案），農業局長王俊雄表示，食農教育相關法案，地方不能等中央，俟經議會審議通過後，台中市將成為設有食農教育自治條例的縣市。

市長林佳龍強調，推動低碳環保，物美價廉，要讓「食」吃出故事，產銷履歷提供豐富的故事，成為價值之好壞，戶外教學將學生帶到農場，緊抓食農教育，也是觀光旅遊休閒農業新出路。

市府擬訂《台中市食農教育自治條例》（草案），結合生產、生態與生活，讓農業政策融入教育課程，推行食物「從產地到餐桌」過程的各種實地體驗活動，將食品安全教育及珍惜食物的理念推廣至全市市民。

林佳龍說，食農教育要有「食當季、食在地、食故事」，透過營養午餐讓學童吃到台中在地、當季、有故事的水果，「台中市的農業發展基金就是要做這件事情，這也是法定項目之一」。

「食物的故事變成很有趣，不要變制式」，林佳龍希望不只教育食農教育，文明發展和農業相關，食衣住行育樂「食」居首位，食物也是認識世界，能產生連結的最強文化認同。

王俊雄表示，強化學童及市民對於食物來源、生產方式、加工製造、地產地銷的了解與重視，提升市民選擇食物的能力，改善飲食消費習慣，活化地方農業，提升糧食自給率，維護環境生態及永續發展。

(中時 )