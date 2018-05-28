推食農教育 凌雲國小將稻田「搬」到校園

2018年05月28日 18:20 中時 林和生

凌雲國小將稻田「搬」到校園，透過老師講解，讓學生體驗從產地到餐桌的過程。（林和生攝）

來往校園的主要幹道，周邊一望無際的稻田，是屏東市凌雲國小學生上、放學俯拾即是的美麗風景，但輕易得來的往往容易「視而不見」，為讓孩子能有深刻感受，老師將稻田「搬」到校園裡來，透過親自體驗完整的一堂食農教育，盼讓學生學會愛物惜物的好習慣。

校園角落原本是雜草叢生的閒置空間，5年級導師林彥旭號召全校學生動手整地，從翻土、撿拾大小石塊，更載來一車適合耕作的黏土，接著引水、插秧，全都不假大人之手，由孩子們獨立完成。

「用說的很難體會，乾脆動手試一次，過程會讓他們一生印象深刻」林彥旭說，為讓學生體會農夫辛勞，全程都採用傳統式的栽培法，包括插秧、除草、施肥，還有接續的收割、打穀、曬穀，預計9月就能收成，屆時收成的稻米將做成米飯，在午餐時段分給大夥食用。

5年級學生簡宏恩說，家裡吃一口飯看來動作簡單，但在大熱天下田根本是煎熬，尤其是插秧的時候，雙腳必須伸直，然後彎著腰把秧苗插入水中，不少次蹲下去想休息一下，屁股就坐到水裡，褲子都濕了，真的不是很容易。

林彥旭說，從產地到餐桌是一句簡單口號，但當實際操作就知道難在哪裡，希望為期一學期的課程，能養成學生愛物惜物，不再挑食的好習慣。

(中時 )