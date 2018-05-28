不敵高溫！「細紋南蛇」熱死民宅庭院

2018年05月28日 18:19 中時 張妍溱

一條長約100多公分、體色金黃並帶有黑褐色環紋的長蛇，出現在北屯區北京里一處透天厝的林姓民宅庭院中。（張妍溱翻攝）

近來天氣炎熱，氣溫高達35度左右，蛇類移動頻繁，台中市北屯區北京里一處民宅日前傳出有「蛇出沒」在自家庭院內，里民嚇到趕緊通知里辦公室的人來查看，里長蘇乙昌前往處理發現，一條長達約100多公分的「細紋南蛇」疑似天氣太熱被「活活熱死」在花圃旁呈脫水狀，呼籲夏季蛇類常出沒，民眾要小心。

一條長約100多公分、體色金黃並帶有黑褐色環紋的長蛇出現在北京里一處透天厝的林姓民宅庭院內，屋主夫婦恰巧外出，家中小女兒發現有「不速之客」造訪，急向里辦公室呼救前往處理，發現是叫「細紋南蛇」的蛇類。

熱死了！里長蘇乙昌指出，北屯區北京里屬於都會地區，蛇闖民宅還是他當里長以來第一次遇見，當他到現場察看時，赫然發現地上一條細細長長的蛇，眼睛睜大、舌頭外露，一動也不動，立即打119請消防人員前來，最後將「熱死」的南蛇交給環保局人員處理。

蘇乙昌說，天氣愈來愈炎熱，蛇類通常會找陰涼的地方藏匿，像水溝、工地板模，屋頂隔間等，且民眾大多有在種菜，遇到蛇的機率較大，呼籲民眾要注意安全，並常保居家內外環境清潔。

(中時 )