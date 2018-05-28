最夯新媒體免費體驗營 大陸互聯網＋夢想之旅正式啟動

最夯新媒體免費體驗營 大陸互聯網＋夢想之旅正式啟動。（圖/取自臺灣青年大陸互聯網＋夢想之旅 臉書）

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中時電子報
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今年8月最夯的台灣青年北京新媒體、新科技、新經濟參訪實習體驗營，報名遴選作業已正式啟動！對大陸新興媒體、創新科技、共享經濟發展趨勢高度關心，對未來媒體發展、無人機採訪與人工智能運用等相關課題研究有興趣的台灣青年學生，8月北京的「大陸互聯網＋夢想之旅」，絕不可錯過！

由大陸新華網與旺旺中時媒體集團聯合主辦之「台灣青年大陸互聯網＋夢想之旅」暑期深度體驗式交流活動即日起開放報名，活動內容包括互聯網企業深度體驗、專業講堂等，台灣學子將有機會在新華網等大陸互聯網企業，體驗大陸互聯網行業與新媒體的融合發展現況，在去年已成功舉辦過的各項主題活動的基礎上，今年並將增加體驗大陸「新四大發明」（網購、移動支付、高鐵、共享單車）等主題行程，透過體驗式交流，讓台灣學子感受大陸互聯網經濟最新發展趨勢。

10天9夜北京參訪實習活動的主要內容包括：

●實地進入大陆知名互聯網企業進行參觀和體驗。(對象包括新華網、華為、京東、摩拜、小米、滴滴等。)

●參訪大陸雙創成果，與在大陸成功創業的台青和互聯網創新企業負責人座談。

●體驗大陸「新四大發明」，參訪北京在地文化景觀。

●分小組進行體驗主題的短視頻攝製，并進行成果發表。

舉辦台灣青年學生「大陸互聯網＋夢想之旅」活動，是新華網與旺旺中時媒體集團2016年舉辦第一屆「兩岸新經濟論壇」的共識成果，獲選參加這項暑期實習活動的台灣青年，往返兩岸機票、在北京當地食宿以及交通、保險費用，全部由主辦單位負責。

自即日起至6月22日止接受報名，活動期間自2018年8月12日至8月21日，為期10天。參加報名對象需為30歲以下的大專院校就讀之台灣學生（大學部學生及碩博士研究生皆可），具有創意製作文創產品愛好者，或具有短視頻拍攝及製作能力者優先。

活動報名詳情請洽FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/CSYEC

報名網址: https://goo.gl/forms/iQ06GDhugSf2h8iv2

洽詢電話：時報游留學中心張先生 02-66083197

郵箱 Email：ccyucic@hotmail.com

(中時電子報)

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報名網址

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