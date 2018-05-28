影》大物菜鳥膝詭異大扭 勇士教頭：想起去年哈波

亞庫納(中)7上扭傷左膝，跌坐在地許久才起身。(美聯社)

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中時電子報

勇士今(28日)雖以7比1擊敗紅襪，卻折損了頂級新秀亞庫納(Ronald Acuña Jr.)，他在衝過一壘時，試圖煞車減速，以相當詭異的角度扭傷左膝，隨即退場休息，看見此景，勇士總教練史耐克(Brian Snitker)直言，「我想起去年的哈波(Bryce Harper)。」

畫面回到去年8月，當天國民對上巨人，比賽因雨延後3小時開打，場地相當濕滑；結果1下慘劇發生，哈波全速拚上一壘，踩到壘包時打滑，左膝以不尋常的角度扭轉。他痛到倒地，無法自行行走，被擔架抬下場，直到9月才傷癒歸隊。

時隔不到一年，亞庫納今天前3打數無安打，7上第4打席，好不容易靠腳程拚上一壘，結果衝刺過一壘後、想緊急煞車，不慎扭傷左膝，隨即往前撲倒在地，表情相當痛苦。不過和哈波狀況不同，亞庫納不需擔架，起身自行走下場，且還能正常行走。

亞庫納能走下場，讓史耐克鬆了一口氣，「當下看見他大扭，我想到去年的哈波，兩者看起來很類似，我們會再多了解狀況。」亞庫納左膝的傷勢不明，還得透過核磁共振(MRI)，檢查是否有傷及前十字韌帶或內側副韌帶，短期內未必能回歸。

如果亞庫納高掛免戰牌，勇士可能會讓塔克(Preston Tucker)接替他的外野防區。25歲的亞庫納受傷前，出賽29場，繳打擊率2成65、上壘率3成26、長打率7成79成績，另有5轟、13打點。

(中時電子報)

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