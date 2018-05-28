大卡車走錯路闖桃機 急轉彎翻車廢鐵散落滿地

大卡車疑似車速過快，整個側翻在塔台路上，後車斗上的廢鐵傾倒一地，現場一片狼藉。（陳麒全攝）

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大卡車疑似車速過快，整個側翻在塔台路上，後車斗上的廢鐵傾倒一地，現場一片狼藉。（陳麒全攝）
大卡車疑似車速過快，整個側翻在塔台路上，後車斗上的廢鐵傾倒一地，現場一片狼藉。（陳麒全攝）
大卡車疑似車速過快，整個側翻在塔台路上，後車斗上的廢鐵傾倒一地，現場一片狼藉。（陳麒全攝）
大卡車疑似車速過快，整個側翻在塔台路上，後車斗上的廢鐵傾倒一地，現場一片狼藉。（陳麒全攝）
大卡車疑似車速過快，整個側翻在塔台路上，後車斗上的廢鐵傾倒一地，現場一片狼藉。（陳麒全攝）
大卡車疑似車速過快，整個側翻在塔台路上，後車斗上的廢鐵傾倒一地，現場一片狼藉。（陳麒全攝）
大卡車疑似車速過快，整個側翻在塔台路上，後車斗上的廢鐵傾倒一地，現場一片狼藉。（陳麒全攝）
大卡車疑似車速過快，整個側翻在塔台路上，後車斗上的廢鐵傾倒一地，現場一片狼藉。（陳麒全攝）

一輛載滿廢棄鋼材的大卡車，駕駛因路況不熟誤闖桃園機場，欲在塔台路迴轉駛離時，疑似車速過快，導致卡車轉彎時翻覆，車上廢料也噴灑至對向車道，當時一輛賓士車剛好從對向經過，廢鐵造成車輛板金受損、右後輪破裂，所幸無人傷亡，肇事原因及賠償責任正由航警調查處理。

陳姓駕駛向警方表示，28日載運廢棄鋼材從宜蘭出車，準備載往桃園市觀音區的東和鋼鐵廠，因對路況不熟悉，在行經國道二號東往西方向，原本要下大園交流道，經過桃園機場，才發現走錯路了，再行經塔台路時，看到路標就急著轉彎，沒想到就翻車了。

航警表示，大卡車疑似車速過快，整個側翻在塔台路上，後車斗上的廢鐵傾倒一地，現場一片狼藉，還剛好砸中對向車道1輛路過的銀色賓士轎車，造成轎車右後輪破損，車身多處凹陷受損，2名駕駛酒測值都是0。

航警局也緊急調度拖吊車等機具，清理散落的廢鐵的現場，再扶正側翻的大拖車，恢復塔台路的交通，至於塔台路交通號誌等設施受損，將由桃園機場公司調查後求償。

(中時 )

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