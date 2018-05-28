超猛畢業歌！竹女自拍MV編神曲 網友：聽了會腿軟

2018年05月28日 18:53 中時電子報 林郁庭 、 羅懋 中時／ 徐養齡 中時／

竹女MV片段。（徐養齡翻攝）

新竹女中學生親手操刀畢業歌《回眸》，點閱率突破20萬，在網路上迅速爆紅。（徐養齡攝）

大家開新合照。（徐養齡攝）

竹女MV片段。（徐養齡翻攝）

畢業季將至，近年高中生夯自拍畢業MV，近日新竹女中學生為畢業歌《回眸》親手譜詞、譜曲，成熟的拍攝手法引起網友熱議，上架9天來點閱率已突破20萬次，成為最熱門「網紅」，也讓6月1日登場的畢業典禮未演先轟動。

新竹女中柒拾屆畢業歌《回眸》近日引起眾網友關注，歌曲結合流行及日本青春向曲風，同時也巧思加入饒舌及校歌歌詞等元素。MV一開始從打開象徵回憶的音樂盒開始，片中穿插K書、畫油畫、社團練舞等「認真」場景，以及潑水嬉鬧、草地上聊天的課餘點滴，竹女引以自豪的樂儀隊英姿也收入其中，最後將音樂盒存封入盒，凝聚美好回憶，畫面一氣呵成，令人為之驚艷，希望所有畢業生能透過歌曲，再次回顧3年校園生活的甜蜜點滴。

《回眸》創作班底以熱音社第16屆社員為主，10多名準畢業生投入製作，拍攝時間雖只有短短3天，但從編曲到籌畫，在近1年內陸續完成，全團背負著大考壓力，仍堅持完成初衷，成果得來不易，作品另參加全國高中生原創畢業歌專輯徵選。

主要作曲、編曲人許冠寧是樂團鍵盤手出身，對創作很有一套，這次肩負起統籌重責，與各團員溝通、分工，雖然過程不輕鬆，但大夥感情好，創作時靈感源源不斷，走進錄音室完成歌曲那刻，心中有說不出的感動。

值得一提的是，拍攝學生姜淳崴、羅苡宸從未受過專業攝影訓練，全程僅用2部基礎數位相機拍攝，卻能呈現流暢的運鏡，畫面充分運用光與影，是MV成功的關鍵之一。歌曲被轉載到各大論壇，網友看了也驚嘆「今年最強畢業歌」、「可以組團出專輯了！」、「妹子好正」、「賞心悅目MV必推」。

(中時電子報)