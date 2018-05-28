僵直性脊椎炎讓他走路如熊 3周治療變好帥

2018年05月28日 18:56 中時 呂妍庭

在嘉義縣竹崎鄉經營果園的林文祥，30多歲就因僵直性脊椎炎造成脊椎嚴重變形，身軀如拐杖無法平躺入睡，走路更是垂頭看地搖晃如熊，輾轉到大林慈濟醫院向副院長簡瑞騰求助，歷經三階段矯正截骨手術後，終於能抬頭挺胸做人，笑說看著鏡子裡的自己「覺得好帥」！

簡瑞騰說他回想林文祥一走進診間時的模樣依舊難忘，指他身材壯碩，因為嚴重駝背導致頭抬不起來，眼睛只能看地上，肚子也彎曲擠壓如整團肉球，看起來就像一隻緩步前行的大熊，檢查後發現林文祥變形處主要在胸、腰椎，駝背角度更超過100度，令他納悶現代醫療強調早期發現早期治療，就算要開刀技術也很進步，不解病患怎麼會拖到這麼嚴重才就醫？

林文祥說，當兵時就有僵直性脊椎炎，當時不以為意，退伍後回到竹崎幫忙父親打點果園，接著結婚生兒育女，只是結婚1年多，家人一直說他背有點彎，太太也說發現他怎麼頭都彎彎的，手的活動不太自然，脖子有時也轉得不順暢，看診吃藥又擔心會傷腎，當不覺得疼痛就自主停藥，拖了快兩年，35歲脊椎變形情況急轉直下，很快就超過臨界點，始終擔心開刀是否會讓自己不能走路的他，終於意識到不處理不行了，歷經幾家醫院求診都沒醫師願意開刀，直慶幸「天公疼憨人」，幸好有簡醫師願意幫忙。

簡瑞騰替他規畫兩階段的「截骨矯正術」，第一階段手術最困難，因為必須讓文祥趴著才能開刀，尤其他拱起來的背像是一座山，即使經驗豐富的醫療團隊，從麻醉、調整位置到正式劃刀，也得花上一個多小時才調整到最安全與最佳的開刀姿勢。

第二階段手術則是進行多節段的「椎板切骨術」，之後利用幾天的平躺，「以時間換取空間」般的讓椎間盤等關節慢慢張開，3節段的切骨總共又得到將近４０度的矯正量，5天後，再為林文祥進行最後的鈦合金內固定及融合手術後才大功告成，10多年的痛苦，3週就讓林文祥當回抬頭挺胸的好漢。

(中時 )