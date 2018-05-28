學童下田種美濃瓜 陸續採收做公益

大甲文武國小學童種植美濃瓜進入採收期，小朋友開心在田間尋找成熟瓜。（陳淑娥攝）

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第一次嘗試種植高門檻美濃瓜，小朋友開心採收成果，直呼再辛苦都值得。（陳淑娥攝）

台中大甲文武國小學童成功種植西瓜後，今年大膽挑戰高門檻的美濃瓜，更自製葵無露防治病蟲害，每一個步驟完全自己來，目前陸續歡樂採收豐碩成果，預計收成上千粒美濃瓜，賣出所得將依往年模式捐贈做公益。

文武國小四健會會員在青農蘇協源指導下種植美濃瓜，不管施肥、除草、整理藤蔓樣樣自己來，並自製天然葵無露防治病蟲害，更邀請美濃瓜專家莊國誌悉心講解，包括每株留果顆數及如何判斷成熟度等。

大甲農會總幹事黃瑞祥28日表示，會員連續2年成功種植西瓜後，今年勇敢挑戰高門檻的美濃瓜，種植過程雖然很辛苦，卻沒有一個孩子喊累，樂在其中充分發揮做中學的精神，往後將持續推動食農教育課程，讓更多有興趣的孩子參與。

「這一粒美濃瓜可以採收了嗎？」蘇協源說，一般甜瓜品採收適合期，可依幾個面向來斷定，包括果皮呈固有色澤且溢出芳香、結果蔓上莖葉有老化現象及計算開花後成熟日數，還有試吃看看也不錯！小朋友開心的在田間當場切來吃，體驗成熟果肉的鮮甜滋味。

大甲農會指出，「銀輝」美濃瓜種植腹地0.5分，目前陸續採收中，迄今已收成逾700粒，預計全部可達1300粒；另0.5分地的西瓜本周也進入採收期，屆時賣出所得將依照往年模式，捐贈給相關公益團體，讓這股暖流不間斷。

(中時 )

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