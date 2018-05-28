醉漢「性」起 集線塑膠軸塞肛求醫

陳姓男子把集線塑膠軸塞進肛門，照X光檢查發現異物留在肛門及直腸內。（陳淑娥翻攝）

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陳姓男子將長約12公分的集線塑膠軸塞進肛門，醫師進行局部麻醉用夾鉗取出異物。（陳淑娥翻攝）

台中年約50歲陳姓男子酒後「性」起，竟將家中集線塑膠軸塞進肛門，折騰大半夜拿不出來，隔天一早掛急診，大甲李綜合醫院外科主任黃二榮使用夾鉗，將長約12公分、平均直徑2公分異物取出，所幸陳男僅肛門腫脹，並未造成腸穿孔或出血等重大併發症。

平時有酗酒習慣的陳男，日前夜裡獨自在家喝酒，一時興起將手工車線用的集線塑膠軸塞入肛門，一不小心整個塑膠軸掉入肛門內，他試圖要取出物品，折騰了大半夜都沒成功，直到第二天掛急診就醫。

陳男就醫僅說肛門很痛，經醫師問診後，支吾其詞表示有拿異物塞進肛門裡，照X光後赫見異物留在肛門及直腸內。黃二榮將患者肛門局部麻醉，使用夾鉗把長約12公分、上底直徑1.5、下底直徑2.5公分的塑膠軸取出，檢視相關組織狀況後，所幸僅肛門腫脹。

黃二榮表示，肛門有擴約肌，平常是收縮緊閉的，肛門再上去是直腸，直腸內襯是脆弱的黏膜，若受傷而造成破損流血，會有感染或穿孔風險。他建議，若有尋求肛門異物刺激癖好者，應使用安全不尖銳，最好是圓弧頭的長條型產品，尾端要有安全扣環，當不慎滑入直腸被肛門擴約肌鎖住時才能拉出。

身心科主任劉又銘提醒，特殊性相關行為屬一般性偏好現象，不用過度解讀或疾病化來看待，但若性偏好症已構成疾病，例如性慾求或行為致他人痛苦、危害等，就必須接受治療。

(中時 )

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