國民黨花蓮吉安鄉長初選游淑貞勝出 撇撕破臉呼籲團結

2018年05月28日 19:04 中時 許家寧

游淑貞感謝支持者與參選同志砥礪，未來會一步一腳印傾聽各方意見。（許家寧攝）

民進黨目前花蓮縣13鄉鎮只提名議員鄭乾龍角逐吉安鄉，誓言奪回執政。（許家寧翻攝）

本屆小輸現任鄉長黃馨的無黨籍前縣府民政處長邱展謙，也可望捲土重來。（許家寧翻攝）

國民黨吉安鄉長確定由游淑貞勝出（左三）、縣黨部主委鄒永宏（右三）拉起落敗的黃志源（右二）高喊團結。（許家寧翻攝）

國民黨花蓮縣年底13鄉鎮市長選舉提名結果，尚未提名的吉安鄉因議員游淑貞、鄉代黃志源及太昌村長周明宗在初選時僵持不下，縣黨部決定25日起舉辦3天民調定勝負，今日公布民調結果，確定由游淑貞勝出，將與民進黨鄭乾龍、前民政處長邱展謙角逐吉安鄉長。

花蓮吉安鄉為全台人口第1大鄉，國民黨籍鄉長黃馨任期將屆滿，游黃周三人互不相讓，黨部決定以全民調方式決定人選，25日至27日委由2家民調公司，在鄉內8萬通電話各撥通2萬份，民調結果游淑貞在比重85％的對比式民調中與鄭乾龍、無黨籍邱展謙較同黨占優勢勝出。

游淑貞感謝參選同志在這段時間的相互砥礪，強調民調的勝出才是艱辛選戰的開始，接下來一定會積極傾聽、整合黨內不同的意見，她也擘劃吉安鄉願景，希望將藝文跟人文創意提升生活品質，在鄉內18村營造客家、原住民等特色社區。

黃志源落敗後發文僅感謝支持者一路相伴，地方分析游淑貞因拜票時稱有黨內參選人向民進黨部主委尋求支持的言論被人側錄，讓出身「正藍」黃復興黨部系統的黃志源與支持者相當不滿，黃不甘遭「抹綠」氣得到花檢署按鈴怒控游選舉奧步。

國民黨28日下午僅公布民調排名與候選人牽手合照，黃與周會後迅速離去未受訪，讓選後大團結畫上問號，黨部主委鄒永宏澄清初選沒有「撕破臉」，強調吉安為民進黨唯一提名的鄉鎮，初選前大家都有君子協定，承諾不論結果都會全力支持黨的提名人，一起打贏這場硬戰。

游淑貞除要弭平黨內裂痕，未來面對的勁敵有本屆以些微票涉落選的前鄉長邱日祥之子、前民政處長邱展謙，主打兩代在地服務一甲子，曾任4屆民代的鄭乾龍也來勢洶洶，盼凝聚前鄉長「微笑老田」田智宣支持者，在三強間殺開一條血路，一舉贏回綠營失土。

(中時 )