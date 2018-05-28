林佳龍：我忙著做事 有些人忙著抹黑

2018年05月28日 19:23 中時 盧金足

「會做也要會說！」台中市長林佳龍28日表示，最近許多網路出現抹黑市政的內容，「我忙著做事，但有些人卻忙著抹黑」，他向團隊強調，沒有解釋就會積非成是，不要讓謠言擴散到失控，最後變成負面選舉，面對惡意抹黑，市府有做出政績，一定要即時澄清。

林佳龍強調，民主政治下，市長任期四年一任，現階段一方面整理成果，一方面要告訴市民未來市府預計還要做什麼，而且對現任而言，最關鍵的就是拿出「政績」。

「我們是台中隊，不管誰接到球，就會勇於投籃得分！」林佳龍說，網路出現對市政的抹黑，這對社會或做事的人沒有鼓勵，反而變成多做多錯，市府團隊要站在第一線為政策說明，尤其各局處全心全力投入花博盛會的各種業務，很多花博建設令人驚艷，一百個亮點都不夠。

林佳龍說，各局處能去除本位主義，打破傳統官僚組織，大家不會踢皮球，當前要務把市政做好就是最好的民調，民主政治就是要不厭其煩與社會溝通，讓民眾了解市府做了什麼，不然外界有些人會不斷製造謠言、抹黑。

「民主政治不能只是埋頭苦幹！」林佳龍要求各局處要防範於未然，當抹黑出現時要即時澄清，近期花博票務遭離譜抹黑，還好市府都有簡短版說明做澄清，如果是對的批評要接受，但對於惡意抹黑就要說清楚講明白。

(中時 )