《瑯琊榜 3D-風起長林》與銘傳大學合作 舉辦創意影片大賽

《瑯琊榜 3D-風起長林》代言人「八三夭」。（取自YouTube）

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台灣始祖鳥互動娛樂旗下代理武俠MMORPG手機遊戲《瑯琊榜 3D - 風起長林》，與 《銘傳大學》首度產學合作，共同舉辦「瑯琊榜 短視頻大賽」，邀請大專院校同學一起激盪腦力，發揮創意，拍攝有趣的創意短視頻，活動由即日起至6/15為止，有創意的同學千萬不要錯過。

本次也特地訪問《瑯琊榜 3D - 風起長林》手遊代言人：熱血天團八三夭，八三夭對於同學們發揮創意的活動，都是大力的支持，並也鼓勵大家，一定要在學生時期，留下一些值得回憶的記憶，讓青春不要留白，並且也分享當初創作「致青春」這首歌時，主要想呈現一種古今少年都有共同的情懷，有愛情，也有必須要面對的難關。在連續劇：瑯琊榜之風起長林中的蕭平旌，其實大約只是20來歲，對比現在剛好也是大學生的年紀，他有他的感情與心思，但肩膀上背負的卻比一般學生要重得多，面對心愛的人，他有他的苦，但也有他的堅持，在愛情和國家間，他毅然選擇更為辛苦的道路，儘管如此，他不後悔，這是他的選擇，也是他的態度，這是蕭平旌對於自己青春的致敬。

八三夭為銘傳同學們打CALL。（取自YouTube）

八三夭希望同學們能夠盡情揮灑創意與青春，不管是寂寞的青春、熱血的青春、還是充滿歡笑的青春，都歡迎用「致青春」這首歌或是遊戲特色，來創作「瑯琊榜3D」手遊創意短視頻。

八三夭也相當支持活動，在最後更拍攝短視頻鼓勵同學，期望能夠和同學一起向青春致敬，留下值得紀錄的一刻。

活動開始至今，主辦單位陸續收到許多富有創意的作品，也鼓勵還沒有報名的同學們，趕緊揮灑創意。活動第一名將獲得三萬元獎金、第二名則有兩萬元、第三名則有一萬元、佳作七名亦各有五千元獎金。報名請至活動官方粉絲團《瑯琊榜 短視頻大賽》。

(中時電子報)

《瑯琊榜 3D - 風起長林》Facebook粉絲團
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