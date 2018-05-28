台灣公視兒影之夜 讓慕尼黑看見台灣

「台灣公視兒影之夜」於「2018慕尼黑國際兒少影展」期間舉辦。（公視提供）

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「2018慕尼黑國際兒少影展」27日晚間在德國慕尼黑熱鬧舉辦「台灣公視兒影之夜」，在影展主席瑪雅歌慈博士（Dr. Maya Gotz）的大力支持下，今年首度成功爭取舉辦，吸引約300位全球兒少節目製作同業參加，讓世界「看見台灣」！

當晚全場一起跳起原民舞，氣氛嗨到最高點！除宣傳公視主辦的台灣國際兒童影展（TICFF），也邀請國外影人來台灣交流。慕尼黑兒少影展擁有「兒少界坎城影展」美譽，台灣公廣集團參與多年，今年更受邀參加《那一天，我變勇敢了》國際合製計畫，製作拍攝出《烏龜女孩》短片，以及負責主辦本屆「亞洲區青少年評審團」評選活動。

《烏龜女孩》短片敘述一個喜歡烏龜的小女孩嚮往幸福的家庭，不樂見父母爭吵，卻常常要面對父母爭執的兩難，該片在本屆慕尼黑國際兒少影展中與其他國家作品一同放映；而「那一天，我變勇敢了」國際合製計畫中的四部影片，今年四月也已在公視「台灣國際兒童影展」中，領先全球舉辦「首映工作坊」，率先在台灣播映。

客台今年則是一口氣入圍三個節目，包括《小O事件簿：反空汙大作戰》、《麼个麼个：想飛的魚》及《柿子色街燈》，成績亮眼。影展於25日至30日舉行。今年三月公視主辦的亞洲區青少年評審團會議中，由17位台灣青少年針對影展「11-15歲」類別的劇情類與非劇情類作品進行評選，並拍攝的亞洲區投票結果宣告影片，也將於5月30日影展頒獎典禮上正式公布。

(中時 )

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