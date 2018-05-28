告別癮君子 戒菸道路不孤單

台北慈濟醫院戒菸個管師盧琇衛教病人。（台北慈濟醫院提供）

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50歲盧先生抽菸多年，雖有運動習慣但血壓偏高、身體偶有小毛病，他曾想靠意志力戒菸，卻總是失敗，最後前往尋求台北慈濟醫院協助，透過專業醫師與戒菸個管師輔導，透過藥物輔助，成功降低於香菸的依賴，1個月後徹底戒菸。

依據世界衛生組織統計，全球每年有超過700萬人死於菸害，整體而言，平均不到5秒就有1人因菸害死亡，國民健康署也統計，台灣每年因二手菸罹病者多達15萬至23萬人。

盧先生分享自己戒菸的方法，他說，利用吸管飲用甜品取代吸菸動作，藉此減少戒菸的痛苦與焦慮、盡量避開抽菸的親朋好友、出國不買菸也不幫忙帶菸等，最後都沒成功，最後靠著專業諮詢成功戒菸。他強調，「我50歲不抽菸，抽菸者一定也可以做到，只要有方法、有決心。」

台北慈濟醫院表示，點燃一支菸，就會立刻產生7000多種化學物質，其中則有超過90種的已知致癌物，然而，許多吸菸者雖然知道吸菸不僅影響自身健康，也危害周圍人們，卻遲遲無法戒除。

「戒菸好難」是許多人不願意戒菸的原因，包括身體對尼古丁的依賴，以及心理、行為的依賴，有鑒於菸癮者靠自己意志力戒菸1年後的成功率僅約5％，靠自己使用藥物戒菸的成功率約有10％，但利用戒菸服務的成功率約25％。

台北慈濟醫院表示，1周提供19診次的戒菸門診，方便不同就診習慣的民眾前來使用戒菸資源服務，透過戒菸個管師的全程陪伴關懷，讓菸癮者的戒菸率大幅提升。成功只在一念間，不要讓戒菸淪為口號，藉由專業團隊及病友團體的支持，在戒菸道路上並不孤單，揮別菸害、迎向健康人生。

台北慈濟醫院自2009年起，積極參與健康促進醫院推動，並相繼於2011年、2012年榮獲國民健康署「無菸醫院認證與網絡發展計畫」金獎，2015年、2016年獲選為「戒菸服務品質改善措施」績優醫事機構，2017年通過國健署健康醫院認證。

台北慈濟醫院將在5月31日世界無菸日舉辦「告別癮君子活動記者會」，由莊敬中學師生帶來「舞動健康、拒絕菸害」舞蹈表演、戒菸治療成功者分享心得，也邀請現場來賓響應「我家不吸菸」連署簽名。

此外，台北慈濟醫院亦號召院內接受戒菸服務的個案，在活動中舉行「清新活力戒菸病友團體」成立儀式，有逾50位病友及家屬共襄盛舉。未來，將不間斷提供健康活動與講座，增加大眾的健康識能，期望在專業宣導外，能藉由團體間的交流互動、經驗分享，給予病友心理支持，讓戒菸更容易。

(中時 )

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