志工在職訓練 共同維護社區治安

2018年05月28日 19:41 中時 葉書宏

新北市永和警分局今（28）日召集永和志工中隊全體成員約200名，舉辦107年上半年永和志工中隊在職訓練。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局今（28）日召集永和志工中隊全體成員約200名，舉辦107年上半年永和志工中隊在職訓練。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局今（28）日召集永和志工中隊全體成員約200名，舉辦107年上半年永和志工中隊在職訓練。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局今（28）日召集永和志工中隊全體成員約200名，舉辦107年上半年永和志工中隊在職訓練。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局今（28）日召集永和志工中隊全體成員約200名，舉辦107年上半年永和志工中隊在職訓練，以增進服務專業知識，服務態度及執行技巧，提升志工團隊運作功能，並結合各種為民服務工作。

課程安排由李承志律師主講「生活法律-乾淨餵食及動物保護」、高志斌教授「成功的人格特質」等課程內容精彩豐富，永和警分局長蘇永芳特別提早到場與現場近200位的志工大姐、大哥們勉勵互動，表達感謝其平日在分局及派出所服務之辛勞，並逐一向志工大姐、大哥們握手致意，現場志工有警眷也有永和分局退休之員警，均紛紛爭相與蘇分局長合照，均稱讚蘇分局長非常親民，也感謝分局長的蒞臨關心。

蘇永芳表示，「警力有限、民力無窮」，治安工作警察責無旁貸全力維護，亦須仰賴全民的力量，特別是志工大姐及大哥們最瞭解轄區各種治安危害訊息，能隨時提供最好、最快的情資，作為警察的千里眼與順風耳，把需要執行公權力、需要執法的部分交給警方，藉由警民合作，共同維護治安。

(中時 )