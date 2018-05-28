知名珠寶設計師感情受騙 珍藏柏金包也遭竊

2018年05月28日 19:47 中時 李文正

在新光三越百貨公司設櫃的知名珠寶設計師楊傳苓，前年9月中，發現家中珍藏的柏金包、凱莉包消失不見，一度懷疑是外勞行竊，但從監視器畫面，發現當時男友敖家幸鬼鬼祟祟離開，他辯稱是楊女為了感謝他，贈送名牌包當作禮物，但楊說兩名牌包非常珍惜不會送人。士林地院審結，依竊盜罪嫌，判決敖有期徒刑7月，可上訴。

楊女將愛馬仕（HERMES）放在主臥房的櫥櫃內，而柏金包、凱莉包購入後當作收藏品，2016年8月底，敖、楊二人交往半年多，敖時常會到楊家作客，若楊如果出門，家中會有菲籍幫傭在家，9月20日，楊發現2只名牌包消失，敖嫁禍給外勞，使得楊懷疑是外勞行竊，但外勞已經工作23年，家中不曾遺失過東西，外勞還將被質問的過程，悲傷、難過地寫在日記本內。

楊從監視器畫面，看到事發前敖背著大背包離開，經報警後，敖編出另外一套謊言，指楊女當時與先生家庭失和，幫忙照顧楊的女兒，為了感謝他，贈送2只名牌包作為禮物，事後是為了避免介入楊的家庭，主動提出分手，楊因而惱羞成怒，誣指皮包遭竊。

敖竊得名牌包後，轉售給朋友，其中1只先拿10萬，最後由一名蕭姓小模在網路上賣22萬，被控行竊之後，敖拿出16萬和解，並歸還其中1只名牌包。判決指出，敖為了取得楊的信任，幫楊的女兒買衣服，或是很難買到的卡通卡片。但卻趁著楊不在家時，在住處自由活動機會，行竊2只名牌牌包，合議庭認為，不能易科罰金的刑度。

46歲的敖男，有多次背信、詐欺、竊盜等罪，經法院判決確定，目前從事廣告媒體業務工作，依累犯判決有期徒刑7月，不得易科罰金。

(中時 )