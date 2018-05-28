學生水池練划槳 只為雲林首次龍舟賽

2018年05月28日 19:42 中時 張朝欣

雲林縣政府舉辦有史以來第1次龍舟賽，雲林縣北港鎮建國國中師生組隊參加，利用學校水池克難練習划槳。5年前學校也曾報名參加嘉義縣龍舟賽，當時學校沒有槳，只能用掃帚練習，此次志在必得，希望能在雲林龍舟賽史留名。

雲林縣首屆龍舟賽將於6月16至18日在口湖鄉宜梧滯洪池登場，由於雲林縣從來沒有舉辦過龍舟賽，首屆龍舟賽引發熱烈回響，目前已有上百支隊伍報名參賽。

建國國中今年特別以女排隊、體育班為班底，組成國男與國女組參加龍舟賽，為了拿下好成績，參賽選手半個月前便開始進行集訓，但學校沒有龍舟或類似船隻，只能拿著槳在校內水池邊克難練習划槳。

校長林吉城表示，5年前學校學生曾報名參加嘉義縣龍舟賽，當時只能用掃帚充當船槳練習划槳，非常克難，後來雖然沒有得獎，但克難奮戰精神引發注意，有龍舟隊把報廢的船槳送給學校，今年參賽學生才有船槳可供練習。

學校龍舟隊教練施妗霓、許哲瑋說，參賽學生都有體育底子，體能不會輸人，在水池邊練習划槳，主要是訓練耐力、意志力與團隊默契，每星期練習2次，每次2小時，讓大家熟悉鼓聲節奏與划槳感覺。

參賽學生指出，由於賽前只有2次機會可以到比賽現場搭乘龍舟練習，因此平日的練習更顯重要，惟有練到同手同心，才能在眾多競爭對手中脫穎而出，在雲林龍舟賽史留名。

(中時 )