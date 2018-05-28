佛心來著！失業勞工子女就學 勞動部補助逾10萬人次

2018年05月28日 19:42 中時 廖德修

勞動部為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，自2003年起開辦「失業勞工子女就學補助」，迄今已補助7萬4535人次的失業勞工，協助了10萬2076人次的失業勞工子女。

勞動部表示，為減輕失業勞工經濟壓力，協助非自願離職失業勞工子女順利就學，於每學期學校開學時辦理「失業勞工子女就學補助」。針對非自願離職的失業勞工，失業期間1個月以上並經核付失業給付者，其與配偶最近1年度綜合所得總額在新臺幣148萬元以下，且至申請起始日止未請領勞保老年給付、未參加政府機關促進就業性質相關措施（方案），其子女就讀於高中職或大專校院具正式學籍者，皆可申請。

補助金額為就讀私立大專校院子女每學期補助22000元，公立大專校院子女每學期補助12000元；私立高中職子女每學期補助6000元，公立高中職子女每學期補助4000元。此外，對於獨力負擔家計者，如離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等；或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。以同時有2名子女就讀私立大學為例，每名子女可獲得22000元再加2成的補助，合計52800元。

勞動部說，106學年度第2學期已辦理完畢，107學年度第1學期失業勞工子女就學補助，預計於107年9月間受理申請，屆時有關受理期間及相關申請資格將於勞動部網站公告，請有需要之失業勞工朋友留意相關公布訊息或可撥打勞動部免付費服務電話0800-085151詢問相關事宜。

(中時 )