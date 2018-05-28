蔡總統縱容賴揆喊台獨 黃子哲：維持現狀變「維持憲撞」

2018年05月28日 19:33 旺報 潘維庭

蔡政府執政兩年、邦交國掉4個，政治評論者黃子哲28日指出，蔡英文信誓旦旦要「維持現狀」，但執政兩年多來，對馬政府的兩岸關係現狀不僅沒能維持，還嚴重倒退，加上許多蠻橫硬幹種種作為，反而是凸顯出對憲法的持續衝撞，讓台灣頭破血流，「維持現狀」變「維持憲撞」。

黃子哲表示，以近日外交危機為例，兩年掉了4個邦交國，尤其是近一個月，多明尼加與布吉納法索接連與我斷交，當然與蔡總統縱容賴清德，多次公開表明自己是台獨主義工作者脫不了干係，「賴清德以行政院長的身分主張台獨，不啻是直接挑戰中華民國憲法，也挑動對岸敏感神經，也致使我國的外交空間進一步的被嚴重壓縮。」

黃子哲指出，蔡政府衝撞憲法、踐踏憲政體制，早已成常態。例如，從早期蔡英文主持「執政決策協調會議」，破壞權力分立原則、處理前瞻基礎建設特別預算案，程序有重大瑕疵、年金改革有違信賴保障及不溯及既往原則、擁有強制處分及調查等權限的黨產會與促轉會，像隻憲政大怪獸清算國民黨、到近期的拔管案侵害大學自治、以及讓總統府祕書長陳菊去參與組閣或協調各憲政機關的違法亂紀等等。

他認為，蔡總統承諾的「維持現狀」，現在結果卻像是輛失速列車的在維持「憲撞」，「持續衝撞著好不容易建立起來的兩岸和平穩定與國家的民主法治」，「國外乘客看苗頭不對，紛紛緊急跳車了，接下來就等著驚嚇受怕的國內乘客兩年後趕緊退票，把列車長給換掉。」

(旺報 )