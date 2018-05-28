她爆：民進黨新系坦言提名姚文智 北市恐掉6到8席議員

綠委姚文智。（資料照片，姚志平攝）

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中時電子報

台北市長選舉，民進黨確定提名姚文智，內湖南港區市議員參選人游淑慧在臉書指出，是否如郝龍斌預估的打假球？9月底前見真章。她更爆料說，一名新系人士直言，該場選戰稍一不慎，民進黨北市將掉6到8席議員！

游淑慧奉勸姚文智與其操心「換丁」，還不如擔心9月會發生的「換姚」或「棄姚」！她坦言，提名姚文智是蔡英文「不得已」的決定、也是柯P「刻意」導向的結果。只是在姚死纏爛打後，他才終能攀上政治路「高峰」。游淑慧還踢爆姚在北市府8年，從未幫北市爭取過一塊錢預算。

游淑慧表示，她和民進黨一位新系人士聊到，綠營提名姚可能面臨三失：

一失：年輕選票加速流失。在市長部分會由柯P取得、在市議員部分會轉向時代力量。

二失：因爲姚的選情低迷，支持者投票意願必然下降，這將動搖民進黨市議員、里長選情，甚至是20年打下的北市基本盤。

三失：蔡英文就算想打假球，才提一個弱姚，好保留第二階段合作的可能；但姚太弱的情況下，柯P可能不配合演出，且軟土深掘，趁機培養第三勢力，並且檯面下暗助、分化民進黨市議員參選人，民進黨將賠了夫人又折兵。

游淑慧還爆料說，一名民進黨新系人士對此回應說，他們評估過，若稍一不慎，「民進黨北市將掉6-8席市議員」，可見民進黨早已評估最壞的情況，若選戰局勢持續往這方向轉動，那「換姚」、「棄姚」也只是剛好而已。

網友則認為，「民進黨的算盤目前是打帶跑，過10月如果丁民調沒有拉高10個百分點，柯文哲維持現狀，棄保一定會出現，如果柯的選票大幅被丁吸走，則變成柯棄保，2020蔡柯配不是沒有機會。」、「只要柯P不再針鋒相對、言語相逼，就知道是不是假球。」、「看死文智注定是炮灰，姚立明詐病逃走了。」

(中時電子報)

文章來源：游淑慧臉書

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