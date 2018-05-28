別忽視這些徵兆！ 呂秋遠列出10點讓你遠離恐怖情人

2018年05月28日 19:51 中時電子報 呂承哲

板橋驚傳情殺分屍命案，身為健身教練的朱男慘忍殺害台大畢業的黃姓女友，更有一名網友爆料，自己的姊姊就是朱男前妻，也被對方暴力相向。對此，律師呂秋遠在臉書列出10種恐怖情人在交往時會有的徵兆，「只要有一種以上的情況，請你一定要讓愛情速速退散！」

呂秋遠指出，在交往時，我們會矇了眼、瞎了心，以為這是因為對方愛自己，愛到入骨，所以才會無法自拔，甚至會找理由為對方辯解；但是「一日家暴，終身家暴」，我們必須對家暴零容忍，這是交往時就該有的態度，否則就是把自己置入高度危險的境地。

呂秋遠強調，關於家暴原因，「從來不是愛你，他只是愛自己，而且太愛太愛自己」，請你勇敢的提出保護令，遠離汙染源，「你媽生你，是讓你來當好人，不是讓你來當奴隸的」。

以下是呂秋遠列出10種恐怖情人會有的特徵：

1.平常會對小貓、小狗施暴，經常會摔東西表示憤怒。對於生命施加暴力，就有高度可能會延伸到對人身上。摔東西不必然一定會打人，但是頻率太高，可能就代表他會以毀滅物品來表達情緒。

2.會控制配偶的交友圈，不准跟異性講話或見面，幾點出門、何時回家都要他同意。這種情況一開始可能會覺得很甜蜜，但是久了以後就會窒息，因為這同時會把交友圈全部斷絕，從此沒朋友，只有他，是兩人關係裡的神。

3.不能忍受挫折，會以馬景濤式的哭喊回應。遇到挫折可以難過，但不是用傷害自己的方式處理，例如打自己巴掌、搥牆壁搥到手受傷，然後哭喊人生對他不公平。

4.在關係裡，不論做了好事壞事，都會把「我這麼做都是因為愛你」掛在嘴上。如果什麼事都是為了愛你，那麼你就是他唯一的人生目標，好事你還不起、壞事你擔不起。

5.除了愛情，生活沒有其他重心。心裡想的永遠只有愛你愛你愛你愛你，也不管家裡米缸有沒有米，也不管敘利亞有多少難民，只管愛你。

6.對所有人與事欠缺憐憫心與同情心。認為這世界上強者就是掌握一切，弱者就是活該倒霉，沒有資格活在世界上。

7.自己永遠是對的，所有人都對不起他，對於不順從他的人會有激烈的恨意。如果事情出錯，一定是別人的錯，或者是不聽他的話才有錯。一般人對於不同意見習以為常，他對於不同意見就是暴跳如雷。

8.會以貶低人格的粗話、髒話攻擊伴侶或是其他人，認為伴侶就是低能與低等。他習慣會以罵別人三字經、豬狗等方式讓自己好過，因為通常他會對自己有強烈的優越感。

9.無時無刻懷疑另一半劈腿，掌控所有的通訊軟體、包括手機簡訊、電子郵件等。另一半必須一直對他表達忠誠度，而且藉由放棄隱私權的方式讓他開心，但是他還是會從蛛絲馬跡中不斷的吹毛求疵，然後找到藉口暴力相向。

10.如果對於輕微家暴一再容忍，認為會改，或是認為他是因為愛我才這麼做，玉石俱焚，是最常見的結局。

(中時電子報)