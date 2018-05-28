美國陸軍將在12月試用機械外骨骼

2018年05月28日 19:50 中時電子報 江飛宇

洛克希德馬丁公司所設計的機械外骨骼ONYX得到美國陸軍的測試核可，將會在12月時測試，可能會成為第一種實用化的機械外骨骼。不過ONYX並不會使士兵變得力大無窮，而是使士兵行軍輕鬆，更能負重物。

即時防衛新聞(breaking defense)報導，ONYX與其他類似產品最大的差異在於它的體積不大，外表看起來像腿部護具。不過卻是美國陸軍最認可的一種，它已被認定為「性能足夠成熟」，主要作用是將身上的負重導引到腳底，士兵就不會感到沉重而疲勞。

洛馬公司的第1代外骨骼HULC，體積大，耗電大是主要缺點。(圖/洛克希德馬丁)

研發主管基斯．馬克斯威爾(Keith Maxwell)表示，他的團隊研發外骨骼已經10年了，大約10年前，第一代的外骨骼HULC，被認為是技術的巔峰之作，HULC很像科幻作品中的的外骨骼，以金屬管固定四肢，再揹上機動背包，裡面是電池以及馬達，可以使穿著HULC變得很有力量，走路也格外輕鬆。

問題在於，一但電力耗盡，原本協助步兵的助力，就會嚴酷的轉變成巨大的負累，因此研發團隊決定回歸基本面：外骨骼不是讓士兵變成電力超人，而是讓士兵更有耐力。

因此下一代的外骨骼重視的是力學原理，他們設計出一種單純的骨架，名為FORTIS，沒有任何的消耗性動力，卻能減輕佩戴者對負重感受，這套系統具有實驗性質，不過已經得到工業業者的來睞，一些船廠、汽車廠已經購買FORTIS，成為作業員的標準裝備，這項投資對業者是有益的，不但減輕作業員的疲勞，也可以避免職災。

洛馬第2代外骨骼，單純力學原理的FORTIS，已經有工業公司在採購使用。(圖/洛克希德馬丁)

有了FORTIS的成功經驗後，洛馬開始小程度的添加動力馬達，再引進柔軟組件，使外骨骼不會那麼僵化與沉重，並且他們只專注於加強下半身的力量，使每次關節彎曲時，都會適度提升力量，這樣就能以最小的電能，提升最大的耐力，這就是ONYX。

馬克斯威爾強調，穿上ONYX對平地行軍幫助不大(不過還是能感覺比較有體力)，因為人類本來就是善於平地長跑的動物，比馬、或是羚羊還要高明，這數百萬年以來的進化結果。許多人可能難以相信，但是馬拉松獲勝者，以及肯尼亞小學生都還具備這種能力，所有認為自己跑不動的都只是單純的缺乏訓練。而ONYX主要是幫助士兵在攜帶100磅物資，並且在阿富汗山區行軍時，還能有足夠的耐力。

It’s a beautiful day at the Pentagon to discuss #ONYX. #ONYX was developed for the @USArmy to help soldiers carry mission-essential equipment for longer periods of time. https://t.co/LiEQYwVDL7 pic.twitter.com/K165mn2a6H — Lockheed Martin (@LockheedMartin) 2018年5月25日

一名穿上ONYX的士兵說，他感覺穿上以後自己體重變輕，每一次邁出的步伐都很輕鬆，可以來回跑很多趟。當他蹲下時感覺更有趣，由於體重都由外骨骼引導到地上，他覺得就好像坐在椅子上一樣舒服。

馬克斯威爾說，洛馬公司正在為陸軍實測做準備，現在改善的重點在整套系統能夠防水、防塵和防震。

(中時電子報)