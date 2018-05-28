收容浪浪有福報「靈」犬報恩免遭車禍

2018年05月28日 19:54 中時 莊哲權

趙韋童經常收容流浪犬貓，目前家裡還養了5隻貓8隻狗。（莊哲權攝）

趙韋童經常收容流浪犬貓，目前家裡還養了5隻貓8隻狗。（莊哲權攝）

「靈」犬報恩！台東市民趙韋童經常收容流浪犬貓，某天深夜騎機車回家，在十字路口突然出現1隻大白狗，她煞車讓狗先過，突然1輛休旅車疾馳而來，讓她嚇出一身冷汗，回神後卻沒看見那隻狗，趙韋童說，也許有點怪力亂神，但她相信做好事會有福報。

目前還收養5隻貓、8隻狗的趙韋童對於流浪動物的議題相當關心，經常出手救浪浪，還曾到夜市舉辦流浪狗認養，想起那天晚上的神奇事件，她還是感到不可思議。

「差一點就GG了」，趙韋童回憶，那天到醫院陪伴家人，深夜騎機車回家，到了沒紅綠燈、 沒車、沒人的十字路口，原本要直接騎過去，忽然看到左前方1隻比黃金獵犬還大的白狗要過馬路，她下意識踩了煞，就在此刻，1輛黑色休旅車疾馳而過，留下錯愕的她。

「我若沒停車讓大白狗過馬路，下一刻可能粉身碎骨」，趙韋童說，等她回過神，大白狗已經憑空不見，想起來還會全身起雞皮疙瘩，她說，從小就喜歡幫貓、狗，只是單純去做而已，並沒有求福報；朋友告訴她：「你為牠們付出，冥冥中有毛天使保護」。

以動保志工為志業的趙韋童說，政府實施零安樂死，卻缺乏配套措施，造成動物收容爆滿，流浪犬貓滿街跑，她認為，政府應該確立完善的領養制度，對於棄養者施以重罰，同時立法管制繁殖業者，才能真正解決流浪動物問題。

(中時 )