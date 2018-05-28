射後不理！渣男沒能力養 女兒出生後「人間蒸發」

2018年05月28日 19:46 中時電子報 莊楚雯

女兒都滿2個月，生父卻人間蒸發，不聞不問，只用LINE將一句「沒能力養」！(翻 攝自《爆怨公社》)

愛情總是不切實際的幻想！一名女網友愛著前男友長達六年青春，還有了愛的結晶，兩人都同意要把孩子生下。想不到女兒都滿2個月，生父卻人間蒸發，不聞不問，只用LINE將一句「沒能力養」！讓原PO不爽，「沒錢付出就算了，他媽的連關心都不付出，女兒我可以自己養，以後就不要出來半路相認！」

原PO解釋，這渣男的工作是保險業務，收入不穩定。「希望他能去找一個月兩萬二的薪水都比現在好，但他不願意...所以破局。目前他在南我在北，所以推估沒能力就是懶得來關心和沒錢。」

但原PO也承認，是自己對愛情的幻想太夢幻，以為渣男會為了她變成愛家好男人，「有孩子他就會變好。是我眼瞎才會相信這種爛話，沒答應結婚真是太好了！而我也會為了我的蠢付出代價」，以過來人經驗提醒涉世未深的女孩，「真的不要妄想任何事情可以改變對方...如果他改變了，也絕對不是因為妳，是因為他自己想！要是變爛了可能是因為妳哦。」

對此，網友們也分享慘痛經驗勸世，「靠爛人永遠沒有用！我當初生下小孩，人家生父說不要，叫我丟去孤兒院，現在兒子10歲了，託朋友轉達要我帶小孩回去給他們家看。我呸！！甲塞啦！」、「我有個朋友，她也是懷孕生下來自己帶，生父那當初說不會負責任，結果生父結了婚卻一直生不出小孩，才想起有一個流落在外的兒子，來跟我朋友搶，鬧了兩年依然在搶小孩……」。

(中時電子報)