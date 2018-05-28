邵雨薇壓力大暴瘦到38公斤 吳思賢超Man護花：媒體寫我就好

邵雨薇和吳思賢出席戲劇開鏡記者會。（盧禕祺攝）

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時報周刊
林彥君
邵雨薇在記者會上穿小學制服驚喜亮相。（盧禕祺攝）
《愛的3.14159》劇組28日舉行開鏡記者會。（盧禕祺攝）

吳思賢（小樂）被爆出因戲合作暗戀邵雨薇，而之後邵雨薇和吳慷仁出遊傳出緋聞，邵雨薇、吳思賢（小樂）28日出席東森創作《愛的3.14159》開鏡記者會，小樂表示，自己不是一個會暗戀的人，有喜歡的對象就會去追，也不在意女方年紀「我如果追她，我們現在不會在一起嗎？太小看我了吧，遇到喜歡的人，就算有8個人在追我也會追。」

邵雨薇被問到分別和吳慷仁和小樂傳緋聞，會不會尷尬？她認為和吳慷仁及小樂傳緋聞並不會尷尬「我跟小樂的新聞標題下得比較輕鬆，小樂又是比較逗的人，看到新聞就會覺得沒事」反而是看到和吳慷仁的新聞會很困擾，「新聞下標會讓我覺得尷尬，像是標題指出『劈腿』」小樂也跳出來護花「媒體寫我沒關係，我覺得女生比較容易受影響，希望她開心過。」

邵雨薇表示，近期工作忙壓力大，在工作時會吃不下東西，收工後反而暴飲暴食，她有去看醫生「因為壓力，胃常常不舒服，吸收也不好」她體重一度暴瘦到38公斤，她希望自己能增重到42公斤。小樂認為她現在太瘦，也叮嚀她多吃一點，最近也會約邵雨薇吃飯「感覺她快斷掉，很怕她走一走就骨折。」

(時報周刊)

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