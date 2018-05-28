作家局長創作台語詩《圳頂之雲》 為花博宣傳

市議會超黨派市議員陳清龍（右三）等質詢說，2018台中世界花博后里展區有石虎，豐原更是唯一有水的花博展區，建議結合在地特色宣傳花博！（陳世宗攝）

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2018世界花博年底將在台中盛大開幕，三展區包括豐原、后里、外埔都正積極建設！市議員陳清龍說，后里展區有石虎，豐原更是唯一有水的花博展區，建議結合在地特色宣傳花博；文化局長王志誠28日公開為台語詩《圳頂的雲》，期盼透過歌曲、文學作品等讓來到臺中的人了解這裡的歷史文化與故事。

市議員陳清龍說，大家都知道后里展區有石虎，也曾建議農業局充分調查石虎的數量與相關生態保育資料，屆時將是花博宣傳亮點，遊客藉由參觀花博，也對石虎生態有進一步認識。

陳清龍指出，豐原更是唯一有水的花博展區，包括本周末要划龍舟的葫蘆墩公園軟埤溪流域及預計十月份完工的葫蘆墩圳掀蓋第一期工程，豐原糕餅遠近馳名，以乾淨的水源與土地為本而成，必須發揮內涵代表性的文化，作為花博宣傳的重點之一。

文化局長王志誠以筆名「路寒袖」創作一首台語詩《圳頂的雲》，也在28日首度發表，在議事堂上原音重現，講述引大甲溪引進的圳水，孕育著大豐原地區的土地、活力、生活樣貌，花博展區中的軟埤溪及葫蘆墩圳都是引自大甲溪水。

陳清龍強調，花博要比規模，台中未必有優勢，但從軟體、文化著手，過去曾有學校將葫蘆墩圳開墾的歷史編成劇，民間社團也曾自己發表《大溝望清溪》詩詞，後還譜曲成歌；盼能夠過歌曲、文學作品跟戲曲表演，讓國內外遊客了解在地的文化、歷史跟故事。

(中時 )

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