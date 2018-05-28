天成大飯店TICC世貿會館下午茶推「櫻桃鴨熱壓三明治」

天成大飯店TICC世貿會館Taipei Garden Cafe 櫻桃鴨熱壓三明治。圖：業者提供

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天成大飯店TICC世貿會館「翠庭」中餐廳以肉質細嫩、外皮酥香的明爐櫻桃烤鴨聞名，中餐行政總主廚王書年也精心鑽研將宜蘭櫻桃鴨變化出10種吃法，為讓更多饕客品嚐到櫻桃鴨的美味，Taipei Garden Café也以此招牌菜色延伸製成「櫻桃鴨熱壓三明治」，此外也針對下午茶客群研發出「馬鈴薯培根」、「洋蔥鮪魚」兩款鹹派，提供更多樣性的幸福午茶好選擇，下午茶單點每份99元起、套餐149元起。

Taipei Garden Café全新獻藝將「翠庭」中餐廳熱銷的櫻桃烤鴨融入熱壓三明治，賦予傳統經典菜餚新生命，將皮酥肉嫩的櫻桃鴨與爽脆小黃瓜絲、甜麵醬攪拌均勻後，再鋪滿誘人的乳酪絲與酸香濃郁的塔塔醬，熱壓過的土司口感扎實，也更顯櫻桃烤鴨十足的香氣，滋味恰到好處；下午茶單點129

元、套餐199元 (含1份小沙拉與1杯飲品)，讓經典的櫻桃烤鴨呈現全新西式吃法，口口精彩不凡！

除了「櫻桃鴨熱壓三明治」外，主廚也精心推出「馬鈴薯培根」、「洋蔥鮪魚」兩款鹹派，自製派皮口感扎實且外層酥脆，製作時分別將馬鈴薯、培根，以及洋蔥、鮪魚與紅蘿蔔丁等食材，先下鍋炒約八分熟度呈現出其香氣，然後再搭配鹹香誘人的乳酪絲，入烤箱以攝氏180度烘烤約20分鐘，打造出溫潤蛋奶香的幸福滋味，兩款鹹派下午茶單點99元、套餐149 元(含1杯飲品)。

(工商 )

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