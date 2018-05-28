觀光局推嘉義-澎湖山海戀優惠行程 預計9月至10月中實施

2018年05月28日 20:25 中時 王思慧

為振興南部觀光市場，觀光局日前制定南灣補助計畫，卻獨漏嘉義縣市，讓多名立委不滿。經過昨天下午會議後，觀光局副局長張錫聰表示，目前研議嘉義橫向方式跟澎湖連結，其中以嘉義布袋港、澎湖龍門港串連，推出「山海戀優惠行程」，實施時間在9月至10月中，限定航運旅遊，最快7月公布相關措施。

觀光局日前宣布，鼓勵旅行社組團前往台南、高雄、屏東、台東及澎湖5縣市旅遊，制定「振興南部觀光旅遊市場計畫」。平日2天1夜以上，補助旅行業每人每日500元，交通費用每團補助上限3萬元，澎湖縣最高5萬元，期限為一個半月。

立法院交通委員會昨立委質詢，有多名立委不滿此補助計畫，認為嘉義也應該要納入。立委鄭寶清表示，根據觀光局統計，2016年與2017年相比，嘉義縣市地方遊客數下滑是全台第2名，下滑比率達39.11%，遠超過被補助的屏東33.31%、高雄26.01%、台南10.87%。立委陳明文也說，南部也包括嘉義，應該要納入這項補助計畫。

因此觀光局研議推出「山海戀優惠行程」，串連嘉義與澎湖，原因是澎湖今年9月會舉辦世界最美麗海灣組織年會，也配合今年海灣旅遊年活動，觀光局預計會補助嘉義旅行業、旅館公會等，也會有獎勵措施。

張錫聰強調，「山海戀優惠行程」不同於其他五縣市，直接針對住宿補助，必須限定在布袋、龍門港搭船來回，是以推展海灣航運旅遊為主，並納入兩地旅宿、在地行程。至於是否會增加預算、如何補助等細節，仍待與業者溝通，具體研議後定案，再報交通部核定。

根據航港局統計，布袋-龍門線去年4月28日開航，至10月10日總計59,887人次旅客進出；今年4月1日開航，截至5月27日止，共計有22,087旅客人次進出龍門。至於10月中過後到隔年3月，因東北季風海象不佳，此航線不會開航。

(中時 )