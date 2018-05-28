上海合作組織六月青島舉行 習近平將主持會議

2018年05月28日 20:22 旺報 呂佳蓉

大陸國務委員兼外交部長王毅宣佈，上海合作組織成員國元首理事會第十八次會議將於6月9日至10日在山東省青島市舉行。大陸國家主席習近平將主持會議並舉行相關活動。上海合作組織成員國、觀察員國領導人和有關國際組織負責人將應邀與會。

據大陸外交部網站，王毅表示，青島峰會是上海合作組織擴員後召開的首次峰會，也是中國今年第二場重大主場外交活動。屆時，習近平主席將同上海合作組織其他7個成員國、4個觀察員國領導人，以及聯合國等國際組織和機構負責人一道，共商合作大計。

習近平將為各方來賓舉行歡迎宴會，共同觀看燈光焰火藝術表演，並將先後主持小範圍和大範圍會談，就上海合作組織發展現狀和前景、新形勢下各領域合作，以及重大國際和地區問題同大家深入交換意見，同其他成員國領導人共同簽署並發表青島宣言，批准10餘份安全、經濟、人文等領域合作檔。結合青島峰會，習近平主席還將邀請俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯斯坦以及伊朗總統對華進行訪問，並同其他有關國家領導人舉行雙邊會見。

王毅指出，17年前，上海合作組織誕生於中國。在去年阿斯坦納峰會上，上海合作組織主席國的接力棒再次傳到中國手中。擔任主席國的一年裡，中方以弘揚「上海精神」、挖掘擴員潛力、促進團結合作、共謀穩定發展為出發點，在各方大力支持下，成功舉辦了一系列重要機制性會議以及大型多邊活動等160多項活動。各方政治互信升至新高度，安全協作取得新進展，務實合作實現新突破，人文交流收穫新成果，為青島峰會的召開奠定了堅實基礎。

(旺報 )