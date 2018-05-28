《時來運轉》單場暨場中投注 - 法網大滿貫開打囉

球迷在法網場館外的巨幅螢幕前看球。(美聯社)

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中時電子報

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(5月29日~6月4日)

1.「法國網球公開賽」：適時提供單場或場中投注。

2.「美國職籃」：總冠軍賽全面提供單場及場中投注。

暌違近40年來首度東西區冠軍賽，四隊都拚戰到第七場，6/1(五)起的總冠軍賽將全面提供單場與場中投注。

3.「美國職棒」：提供9場單場或場中投注。

‧5/27(日)陳偉殷投出7.1局好投，讓華盛頓國民打者一籌莫展；六月的第一天邁阿密馬林魚將作客國聯西區墊底的聖地牙哥教士，陳偉殷上場先發，台灣運彩提供單場投注，一起為陳偉殷加油。

‧本週提供5場洛杉磯天使的單場或場中投注的賽事，其中5/31(四)洛杉磯天使作客底特律老虎，將由大谷翔平主投，台灣運彩提供單場及場中投注，一同關注大谷五月份是否能再創奇蹟。

4.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

本週將展開日本的交流賽，陽岱鋼所屬的前後兩支球隊日本火腿鬥士以及讀賣巨人將在5/29(二)於巨人主場開戰，正好陽岱鋼也傷後復出，5/29(二)~5/31(四)巨人火腿三連戰。

5.「足球」：提供25場單場或場中投注。

距離2018俄羅斯世界盃足球賽不到20天，各國聯賽都已休兵，32支球隊開始進行熱身的友誼賽，台灣運彩提供單場或場中投注，消費者可先從友誼賽洞悉世界盃的備戰狀態。

6.「國家冰球」：提供單場投注。

2017-18賽季國家冰球聯盟（NHL）5/29(二)將進行七戰四勝制的史坦利盃決賽，由第二次打進總冠軍賽的東區霸主華盛頓首都，對壘去年才成軍即奪下西區王座的維加斯黃金騎士。一起關心究竟是新鮮人黃金騎士奪冠或是首都可以圓夢拿下總冠軍。

(中時電子報)

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