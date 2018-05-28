醫師連加恩嘆：我們的斷交SOP 其實是個逃難SOP

2018年05月28日 20:32 中時電子報 林郁庭

我們被告知要準備一個小背包，裡面放護照、美金藏在宿舍房間，一旦有斷交、或駐地國政局不穩、內戰等情形，拿了包就跑。（圖/翻攝自連加恩 臉書）

布吉納法索於24日宣布與我斷交，成為蔡政府執政後第四個斷交國，也是繼多明尼加後，一個月內第二個宣布斷交的國家。對此，醫師連加恩超有感，他坦承，早在2001-2005年，「我們的斷交SOP（標準作業程序）其實是個逃難SOP」。

連加恩在臉書上發表看法，他說2001-2005年（陳水扁前總統執政年代）我在布國的小鎮Koudougou的友誼醫院當外交替代役，後來留下來工作一年。「早在那些年，對駐外醫療團工作的人來說，斷交其實已經有SOP了」。我們被告知要準備一個小背包，裡面放護照、美金藏在宿舍房間，團長會確定醫療團最好的那台Toyota Landcruiser 隨時油箱加滿，一旦有斷交、或駐地國政局不穩、內戰等情形導致動亂，團裡最棒的當地員工，曾經擔任長途卡車司機的Tamani就會開這台車，帶著團員直奔邊境，逃往迦納（Ghana）」。

「斷交的SOP，其實是個逃難SOP，」連加恩解釋，會有這樣的準備，其他駐外醫療團的前輩流傳下來的經驗，在1998年當中非共和國跟我國斷交時，有暴民闖入醫團洗劫，當地警察聽到是中華民國醫療團的報案電話，當成是亡國之徒，相應不理，團員們躲在建築物的夾層才倖免於難。

連加恩說，對於第一線外交人員來說，斷交對精神的煎熬、剝奪感不比被暴民騷擾小。大家應更關心預備撤離的前線外交、醫療團、技術團人員，幫他們打氣並為他們祈禱。

連加恩說，這兩天跟當地朋友通話，他們都對政治人物的決定感到無奈。連加恩說，雖然網路上常見到有網友用「乞丐國」、「忘恩負義」來形容布吉納法這個國家，但如果有機會聽聽當地人民的感受和反應，也許會緩和一些。「事實上，到今天都還有馬拉威的民眾希望我們能夠回去。布國也有民眾在說要用選票讓這個導致斷交的總統下台，好讓我們可以回來」。文末，連加恩感嘆，「雖然，基於國際現勢，恢復邦交的機會小，但總相信既然我們賺得了一些人心、贏得了一些友情。」

(中時電子報)